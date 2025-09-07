En el vídeo se observa cómo un hombre, que esperaba en la playa, entrega un paquete a los tripulantes de la embarcación

Los vecinos denuncian que este tipo de escenas se repiten cada vez con más frecuencia en la costa almeriense

Los bañistas que disfrutaban de los últimos días de verano en una playa de El Ejido, en Almería, se han convertido en testigos involuntarios de un episodio de narcotráfico. Las imágenes, grabadas por algunos de ellos, muestran cómo una narcolancha se aproxima hasta la orilla en pleno día para realizar un intercambio.

En el vídeo se observa cómo un hombre, que esperaba en la playa, entrega un paquete a los tripulantes de la embarcación. Acto seguido, la planeadora se da la vuelta y se aleja a gran velocidad mar adentro.

Los vecinos denuncian que este tipo de escenas se repiten cada vez con más frecuencia en la costa almeriense y aseguran estar cansados de convivir con esta situación. En otra playa de la zona, poco después, apareció varada otra embarcación sospechosa que refuerza las sospechas de actividad ilegal en el litoral.