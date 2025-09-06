Redacción Andalucía Europa Press 06 SEP 2025 - 13:13h.

Recuperan 15 fardos de hachís a la deriva en el mar del Estrecho de Gibraltar en Cádiz

Los agentes no localizaron a ninguna narcolancha cercana relacionada con la droga

CádizLa Guardia Civil recogió hasta 715 kilos de hachís el 30 de agosto tras encontrarlos flotando en aguas junto al Estrecho de Gibraltar en Cádiz, según ha informado el Instituto Armado.

Recordamos que una droga del mismo tipo fue descargada en Barbate de día y para la sorpresa de bañistas este verano en unas imágenes grabadas en la playa.

Acerca de la otra actuación, la Benemérita ha explicado que una embarcación de su Servicio Marítimo que vigilaba el mar se topó de repente con un total de 15 fardos a la deriva.

Sin ninguna narcolancha a la vista

Los bultos estaban concretamente entre las zonas de Torrelapeña y Bolonia, aunque los agentes que los recuperaron no avistaron a ninguna narcolancha próxima a esa mercancía.

Se desplazaron a dependencias oficiales para descargar la sustancia estupefaciente y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición judicial.