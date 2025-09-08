La Audiencia Provincial de Huelva condena a tres años de cárcel a un hombre que agredió sexualmente a una menor de 13 años

Fiscalía alerta del "auge" de conductas "cada vez más violentas" de menores y la "alarmante espiral" de delitos sexuales

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a tres años de cárcel por agredir sexualmente en el año 2020 a una menor que en aquel entonces tenía 13 años y el agresor 35. La sentencia lo considera responsable de un delito de agresión sexual con penetración a menor de 16 años, con la concurrencia de la circunstancia modificativa atenuante de reparación del daño, al haber abonado la suma de 10.000 euros en concepto de daño moral, antes del juicio.

También concurre en la causa la atenuante de dilaciones indebidas al haber tardado la causa en tramitarse más de cuatro años por causa no imputable al acusado. Por ello, se reduce la pena de prisión de los siete años de cárcel solicitados por la Fiscalía a los tres años.

Condenado a indemnizar a la víctima

Además, se le inhabilita para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento que pudiera ostentar sobre menores de edad, por tiempo de cuatro años y para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por ocho años.

A esto suma, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y a comunicarse con ella por cuatro años. Asimismo, se le condena al pago de una indemnización a la víctima de 10.000 euros y se le impone la medida de libertad vigilada durante cinco años tras cumplir la pena de prisión.