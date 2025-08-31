Redacción Madrid Europa Press 31 AGO 2025 - 19:28h.

Una de las afectadas relató a profesoras que el acusado, detenido en marzo, le tocaba sus "partes íntimas"

Marcelino de Andrés está en libertad con la medida cautelar de no poder acercarse al colegio ni a las alumnas

Compartir







MadridLa causa judicial contra el excapellán del colegio Highlands El Encinar en Madrid por los presuntos abusos sexuales a niñas que se forman en el centro educativo se retomará el 19 de septiembre.

Así lo hará la jueza de Instrucción número 7 que lleva este procedimiento en el que ya en junio dos niñas ratificaron los hechos. "Cuando no pude soportarlo más, se lo dije a mis padres", dijo una en su testimonio.

PUEDE INTERESARTE Padres del colegio del cura investigado por agresión sexual en Madrid piden anular un curso sobre abusos

El padre Marcelino de Andrés fue detenido el 7 de marzo y actualmente se encuentra en libertad provisional con la medida cautelar de no poder acercarse al colegio ni a las alumnas.

Desde el centro se le apartó de sus funciones cuando se conocieron las denuncias interpuestas y la instructora incluso imputó a dos profesoras como investigadas. Aunque al inicio, las llamó como testigos.

Marcelino le tocaba "sus partes íntimas"

Una menor manifestó haberles contado lo sucedido a las docentes, sin que le hiciesen caso alguno. En concreto, la niña desveló que les había relatado que el padre Marcelino le tocaba "sus partes íntimas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las siguientes declaraciones tendrán lugar después de que las menores y sus padres ratificaran antes del verano el relato de las denuncias que interpusieron ante la Policía Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras conocerse el caso, el entonces responsable del centro y sacerdote de los Legionarios de Cristo asumió la responsabilidad ante los padres por mantener al excapellán en el cargo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En concreto, las supuestas agresiones sexuales se habrían cometido en un punto ciego donde no había cámaras de seguridad, según consta en el sumario del caso.

Quejas al director del Highlands

En el sumario consta que una madre de dos antiguos alumnos del colegio trasladó al entonces director del Highlands su temor por el cura debido a su pasado con el fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo.

Marcial Maciel fue acusado formalmente de cometer abusos sexuales por varios miembros de la congregación y estudiantes de los establecimientos de los legionarios a partir de 1997.

En la causa, constan las declaraciones que efectuaron las niñas, quienes confesaron a sus padres que el padre Marcelino les molestaba a veces y les llevaba a "sitios secretos", donde les introducía supuestamente la mano por debajo de la ropa interior.

La investigación policial partió de la Unidad de Familia y Mujer a raíz de una denuncia formulada por el padre de una de las menores por hechos ocurridos entre abril de 2024 y marzo de 2025.