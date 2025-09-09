Rocío Amaro 09 SEP 2025 - 07:00h.

La familia reconoce el caso tras leer en Informativos Telecinco la historia de Ana, la mujer de Huelva que entregó 18.000 euros manipulada por sus captores

Roban 18.000 euros y joyas a una mujer de 70 años en Huelva mediante sumisión química: “Mi madre perdió la voluntad”

Compartir







SevillaEl relato de Ana, la anciana de Huelva que entregó voluntariamente a unos ladrones 18.000 euros de su cuenta, al encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia (o eso cree), ha desatado todas las alarmas. A raíz de la información publicada en Informativos Telecinco, una familia ha podido descifrar las claves de un robo que acababan de sufrir sin saber muy bien cómo lo habían sufrido: "a mi suegra le ha pasado lo mismo".

Esta nueva víctima prefiere no desvelar su identidad, pero insiste en contar lo que ha vivido para alertar a posibles nuevas víctimas. El patrón se repite, una mujer de 70 años que paseaba sola por la calle, en esta ocasión en Sanlúcar la Mayor, Sevilla.

PUEDE INTERESARTE Declara a petición propia la pareja de Ana Julia por amenazas a la madre de Gabriel Cruz

Según relatan los familiares, los hechos ocurrieron un martes por la mañana cuando un hombre se le acercó con la excusa de mostrarle un cupón premiado. Posteriormente apareció una mujer que, creen, utilizó algún tipo de sustancia para afectar a la víctima de manera sutil. A partir de ese momento perdió toda capacidad de decidir, y al igual que la víctima de Huelva, comenzó a obedecer órdenes sin cuestionarse ni una sola palabra.

La llevaron a su casa para cometer el robo

La película continúa con un guion intacto. La mujer fue conducida hasta su domicilio en un vehículo, ella misma indicaría la dirección, la casa y hasta el lugar donde estaba guardado el dinero. Así, bajo la influencia de esta supuesta manipulación, entregó 3.500 euros a sus captores y un juego de joyas.

PUEDE INTERESARTE Muere el hombre acusado de intentar matar a su pareja provocando un incendio en su casa de Roquetas (Almería)

Acto seguido, los ladrones la llevaron a un banco cercano, donde la mujer retiró 1.000 euros más de su cuenta mientras ellos permanecían en el vehículo. La misma técnica, porque de esta forma, al no acompañarla, se aseguraban no ser captados por las cámaras de seguridad de la entidad. Aunque en esta ocasión se les escapó una: había cámaras en la calle y las imágenes ya están en manos de la Policía.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante toda la escena la víctima estaba consciente, "ella misma se preguntaba por qué estaba haciendo todo eso”, explican los familiares. Solo recuerda con claridad un detalle, un coche blanco de gran tamaño lleno de joyas y billetes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ya han denunciado los hechos

La mujer, días después, ha seguido mostrando signos de alteración. No sabían qué había pasado, ni dónde estaba el dinero. Pero al conocer la historia de Ana, todo les ha cuadrado. Por eso han vuelto a la Guardia Civil, para ampliar la denuncia y contar que creen que ha sido víctima de un robo mediante sumisión química.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La Policía Local estaría ya analizando las imágenes, y la Guardia Civil aclara que todo está en investigación, ya que de momento no se ha podido demostrar que haya sido drogada. Según la familia de Sanlúcar, al denunciar, los agentes les informaron de que había más casos en la provincia de Huelva, algo que por el momento no ha sido confirmado.

Lo que tiene claro la familia de esta nueva víctima es que no quieren que vuelva a pasar y esperan que su relato pueda ser de ayuda a otras personas, como para ellos lo fue el de Ana de Huelva.