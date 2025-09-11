El Ayuntamiento clausura de forma preventiva el emblemático espacio verde tras hallar aves muertas

El cierre eleva a cuatro los parques sevillanos restringidos por sospechas de la enfermedad

El Parque de María Luisa, uno de los lugares más visitados por turistas y vecinos en Sevilla, ha sido cerrado por el Ayuntamiento como parte del protocolo sanitario activado para prevenir la gripe aviar, después de que en menos de 24 horas aparecieran muertas más de tres aves acuáticas.

Así lo ha indicado este jueves el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, quien explicó que los cuerpos de los animales serán enviados a análisis y que equipos municipales se encargarán de desinfectar las áreas afectadas.

Medida inmediata y preventiva

El regidor señaló que el cierre del parque se adoptó “de manera inmediata y con carácter preventivo” y resaltó que lo prioritario no es cuándo se reabrirá, sino que “hay que actuar sobre la marcha y atendiendo al protocolo que han establecido las autoridades sanitarias”.

Otros espacios también clausurados

Con esta decisión, ya son cuatro los parques cerrados en Sevilla por posibles brotes de gripe aviar: primero fue el Parque del Tamarguillo, luego el de Miraflores y los jardines del Alcázar, otro de los grandes reclamos turísticos de la capital andaluza.