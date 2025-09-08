Europa Press Redacción Andalucía 08 SEP 2025 - 14:10h.

Andalucía mantiene seguimiento a 25 personas por contacto con gripe aviar y dice que es "improbable" el contagio

Gripe aviar en Sevilla: confirmadas 4 nuevas muertes de aves en parques y la "alta patogenicidad" del foco del Tamarguillo

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha activado el nivel 2 de protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres en el Espacio Natural de Doñana, al tiempo que se está llevando a cabo el seguimiento de 25 personas que han estado en contacto con aves muertas o con muestras de aves muertas por esta enfermedad, recordando que el contagio en humanos es "improbable".

Dicho nivel, dentro del Protocolo de Emergencia Sanitaria del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Fauna Silvestre en Andalucía (PVE) para detectar Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en Aves Silvestres, se aplica a aves vivas o muertas procedentes de provincias con focos declarados.

Confirmados tres focos de gripe aviar en el entorno de Doñana

La decisión se ha adoptado tras la confirmación de tres focos en distintas localizaciones del espacio protegido, declarados por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según ha informado este lunes en Jimena (Jaén) la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.

En conjunto, son cuatro los ejemplares positivos a IAAP en Aves Silvestres, serotipo H5N1. Uno de los focos corresponde al hallazgo, ya confirmado, de un ejemplar de somormujo en el término municipal de Aznalcázar.

PUEDE INTERESARTE Cierran los jardines del Real Alcázar de Sevilla y cancelan los conciertos por la aparición de dos aves muertas

A él se suman otros dos en el término municipal de Hinojos: en el paraje del Caño Cardales, donde se localizaron una garza real y un pato colorado afectados, y en una de las lagunas de la localidad, un ánade friso.

García ha destacado que la activación del nivel 2 del protocolo permite reforzar la vigilancia y el control en Doñana, incrementando las medidas preventivas para reducir riesgos. Al hilo, ha indicado que se están aplicando los protocolos establecidos para la retirada de aves muertas y el tratamiento de sus restos, habilitando puntos de almacenamiento temporal bajo estrictas condiciones de bioseguridad hasta su recogida por empresas autorizadas.

En el caso de ejemplares enfermos, se está diferenciando entre especies amenazadas y no amenazadas. Las primeras serán trasladadas a los centros de recuperación de especies amenazadas (CREA) para su seguimiento, mientras que en las segundas se aplicarán medidas de control sanitario conforme a los protocolos establecidos.

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha afirmado que este procedimiento "garantiza una respuesta rápida y eficaz, asegurando tanto la conservación de las especies más vulnerables como la protección de la salud pública y del propio ecosistema".

Además, se están tomando muestras de ejemplares para confirmar o descartar la presencia de gripe aviar, con la colaboración también del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD). La consejera ha precisado que los equipos que trabajan en el terreno "han recibido formación y cuentan con medidas de protección individual (EPI), lo que permite actuar con seguridad y rigor en todas las intervenciones".

Junto a ello, ha resaltado que existe una coordinación permanente entre todas las administraciones y organismos implicados, con especial papel de los programas de vigilancia, los equipos veterinarios y los CREA. "Esta cooperación refuerza la capacidad de respuesta y permite una mejor gestión de la situación", ha dicho.

La consejera ha sostenido que, en un espacio de la magnitud de Doñana, donde se concentran grandes poblaciones de aves en tránsito, es normal registrar episodios de mortalidad natural. Sin embargo, ha insistido en que la Junta de Andalucía "está actuando con especial prudencia y está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad ambiental".

Por último, ha recordado que en años anteriores también se han registrado casos de gripe aviar en el Espacio Natural de Doñana. Concretamente, en 2022 se confirmaron tres episodios en aves silvestres, mientras que en 2023 se notificó un caso.

25 personas bajo control sanitario

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha explicado este lunes que desde la Junta de Andalucía se está llevando a cabo el seguimiento de 25 personas que han estado en contacto con aves muertas o con muestras de aves muertas por gripe aviar, recordando que el contagio en humanos es "improbable".

En declaraciones a los medios durante una visita a La Línea de la Concepción, Rocío Hernández ha afirmado que "no se ha detectado ningún caso de transmisión a humanos" y que "ahora mismo" hay tres focos localizados en en el Parque del Tamarguillo en Sevilla, en una granja de aves de corral en Huelva y un ave en Aznalcázar (Sevilla), además de estar en investigación otro caso en Málaga.

Son focos, como ha dicho la consejera, que "estamos vigilando", y donde están trabajando conjuntamente las consejerías de Medio Ambiente, de Agricultura y la suya, de Salud, que se encarga de "la vigilancia en la salud humana", es decir, en aquellas personas que hayan estado en contacto con aves infectadas con esta enfermedad.

En ese sentido, ha indicado que a estas personas se les explica los síntomas que deben vigilar y que deben comunicar en caso de que aparecen, además de hacer PCRs a quienes hayan podido estar en contacto con esas aves muertas. De momento, ha indicado, "todas las muestras dan negativas".

La consejera de Salud ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "es muy improbable que la gripe aviar se transmita a las personas", asegurando que "no hay ningún caso descrito y la transmisión persona a persona tampoco está descrita".

Ningún caso en humanos del virus del Nilo

La consejera también ha sido preguntada por la situación de mosquitos con Virus del Nilo en la comunidad autónoma, tras declararse este domingo área en alerta a Benalup-Casas Viejas (Cádiz), que se une a la ciudad de Huelva --hasta el 2 de octubre--, los municipios almerienses de Pulpí --hasta el 24 de septiembre-- y Mojácar --hasta el 10 de septiembre--, y el sevillano de El Pedroso --hasta el 26 de septiembre--, que también se encuentran en situación de área en alerta.

En ese sentido, ha dado las gracias a ayuntamientos y administraciones implicadas en "la contención" del Virus del Nilo occidental este verano, etapa en la que sólo se ha detectado un animal infectado y "no ha habido casos en humanos", al contrario de lo ocurrido el año pasado, cuando se dieron hasta 11 muertes vinculadas con esta enfermedad.

"Estamos detectando, como era de esperar, trampas con mosquitos infectados por el Virus del Nilo, pero ahora mismo lo que tenemos son varias zonas en alerta", ha apuntado, añadiendo que la Consejería hizo "un cambio importante" respecto al plan contra este virus al hacer "anual".

Así, se ha estado trabajando de manera coordinada "todo el año" la fiebre del Nilo occidental con las diputaciones provinciales, gobiernos locales y las consejerías implicadas, algo que "posiblemente" ha marcado esa "diferencia".

Ahora mismo, ha apuntado, "hay trampas positivas" en Benalup- Casas Viejas, mientras que en Barbate se ha determinado el área de alerta a 1,5 kilómetros del núcleo urbano. Además, se va a continuar con esta vigilancia "con los más de 400.000 agentes de salud pública que están distribuidos por toda la comunidad".