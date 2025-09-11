Rencillas vecinales, posible motivo del crimen en Huétor Santillán, Granada

Agencia EFE 11 SEP 2025 - 08:43h.

Un hombre mata a su vecino y secuestra a la mujer de este durante 13 horas en Huétor Santillán

Los investigadores barajan que el agresor podría estar esperando al matrimonio

La Guardia Civil baraja las rencillas vecinales como principal hipótesis del crimen en una pedanía de Huétor Santillán, Granada, donde un hombre ha matado a otro y se ha atrincherado durante 13 horas con la mujer de la víctima. Ella ha sido ya liberada y se encuentra aparentemente en buen estado de salud.

El matrimonio y el presunto homicida eran conocidos desde hace muchos años y vecinos de Prado Negro, la pedanía de Huétor Santillán, Granada, de apenas medio centenar de habitantes.

Las primeras informaciones apuntan a que el autor del crimen, un hombre de unos 60 años que tiene al parecer sus facultades mentales perturbadas.

El agresor estaba esperando al matrimonio

El agresor aguardó la llegada en coche del matrimonio y al verlos llegar los embistió con su vehículo. A él, un hombre ya jubilado, le disparó con un arma de fuego y a ella la secuestró para retenerla en su vivienda.

Esta madrugada, tras más de 13 horas de negociación, la Guardia Civil ha conseguido liberar a la mujer y detener al agresor.

Según los vecinos, el matrimonio y este hombre mantenían rencillas vecinales, principal hipótesis que bajara la Guardia Civil como motivo del crimen, según fuentes de la investigación. Las casas de ambas familias están la una junto a la otra, separadas solo por una valla.