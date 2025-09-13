Redacción Andalucía 13 SEP 2025 - 12:59h.

El hombre ha sido castigado con multa y orden de alejamiento por revelación de secretos y coacciones

En la publicación, el condenado etiquetó a la mujer y escribió "dame lo mío", en referencia a una supuesta deuda

MálagaLlamativa condena a un vecino de Málaga que estaba acusado de publicar una foto íntima de su expareja en Facebook. Aunque solo estuvo visible cuatro minutos y luego la borró.

Según publica el 'Diario Sur', la Audiencia Provincial castiga al hombre por los delitos de revelación de secretos y coacciones, al confirmar la sentencia que había dictado previamente el Juzgado de lo Penal.

En ese fallo, se le impuso al varón una multa de 1.620 euros y dos órdenes de alejamiento respecto a la víctima durante cuatro años, así como 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad por los hechos cometidos.

Fueron declarados probados y explican que el procesado primero trató de ponerse en contacto con la víctima vía telefónica y a través de mensajes. Le pedía el abono de una deuda económica.

Imagen de ella en la cama semidesnuda

La pareja había mantenido una relación que acabó en marzo del 2016 en ruptura amistosa. Sin embargo, después él le reclamó insistentemente el pago de una cantidad de dinero.

Así hasta que le dijo que si no le pagaba, iban a tener que verse en persona en una situación poco cómoda para ambos. Al ver que ella no le respondía tras 11 llamadas en 19 minutos el día 4 de junio, pasó a la acción.

"Con tu actitud, verás lo malo que soy", le advirtió antes de enviarle la imagen que luego publicaría en la red social. En ella aparecía la mujer en la cama semidesnuda, una fotografía tomada cuando ambos estaban juntos.

"Y solo para ser vista por ellos dos", señala la sentencia. El ya condenado decidió difundirla entre todos sus contactos, entre los que había amigos comunes y familiares de ella.

Con etiqueta y la frase "dame lo mío"

Además de etiquetar a la víctima con su nombre y apellidos, la publicación estaba titulada con la frase "dame lo mío", en referencia a la supuesta deuda que le solicitaba.

Estuvo poco tiempo compartida en Facebook, pero el fallo judicial apunta que la afectada sufrió "malestar clínico a nivel emocional con tratamiento psicofarmacológico".

El acusado recurrió el castigo impuesto por el juzgado, alegando que fue "por error" publicar la foto, según declaró. No obstante, su recurso fue desestimado, manteniéndose la versión de la víctima.