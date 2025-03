En ese marco según el relato de hechos probados reconocido por el encartado, "el día 21 de marzo de 2023, en horas no determinadas, el acusado se acercó a la víctima y tras hablar ambos, se acercó a ella para besarla ".

Dado el caso, el tribunal le condena a dos años de cárcel por un delito de agresión sexual, si bien su pena de prisión queda suspendida siempre que no vuelva a delinquir en un periodo de tres años y "que participe en un curso de formación sobre la libertad sexual"; "careciendo el condenado de antecedentes penales, siendo la pena impuesta inferior a dos años de prisión y de conformidad con lo interesado por su defensa y vista la conformidad mostrada por el Ministerio Fiscal y la no oposición de la acusación particular".