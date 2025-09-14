Muere un hombre de 27 años tras sufrir un accidente con una motocicleta en Guía de Isora, Tenerife

El hombre ha perdido la vida cuando circulaba con una motocicleta por la Avenida de la Constitución en Guía de Isora

Muere un motorista de 51 años tras invadir el carril contrario y ser arrollado por una furgoneta en Valencia

Compartir







TenerifeUn hombre de 27 años ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente de tráfico con una motocicleta en la que circulaba por la Avenida de la Constitución en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 18:26 horas. La sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de salud de la zona confirmaron la muerte del afectado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. La Policía Local se ha hecho cargo de realizar el atestado correspondiente.