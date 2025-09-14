Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Accidente de tráfico

Muere un hombre de 27 años tras sufrir un accidente con una motocicleta en Guía de Isora, Tenerife

Muere un hombre de 27 años tras sufrir un accidente con una motocicleta en Guía de Isora, Tenerife
El personal del SUC no pudo hacer nada por salvar la vida del motorista tras el accidente en Guía de Isora, TenerifeEP
Compartir

TenerifeUn hombre de 27 años ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente de tráfico con una motocicleta en la que circulaba por la Avenida de la Constitución en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 18:26 horas. La sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

PUEDE INTERESARTE

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de salud de la zona confirmaron la muerte del afectado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. La Policía Local se ha hecho cargo de realizar el atestado correspondiente.

Temas