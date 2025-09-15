Rocío Amaro 15 SEP 2025 - 13:07h.

El TSJA confirma la condena al SAS por olvidar material quirúrgico en la muñeca de una paciente de Málaga, lo que derivó en fuertes secuelas y una incapacidad permanente

El despacho de abogados Jesús Martín Fernández denuncia que la mujer sufrió un proceso de rehabilitación doloroso antes de que se descubriera el error médico meses después

Compartir







MálagaEl Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia que condena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 67.010 euros más intereses a una paciente que sufrió graves secuelas tras una intervención quirúrgica en un hospital de Málaga, en la que se dejó material médico (una aguja) en el interior de su muñeca.

El fallo, que desestima parcialmente el recurso presentado por el SAS, ratifica la resolución previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga, que reconoció la existencia de un funcionamiento anormal de la administración sanitaria.

PUEDE INTERESARTE Condenan a una clínica de Sevilla a pagar 389.000 euros por una muerte tras una reducción de estómago

Una operación por una rotura

Desde el despacho de abogados de Jesús Martín Fernández, que ha llevado la defensa de la afectada, explican que los hechos se remontan a 2014, cuando la paciente sufrió un traumatismo por una caída que le provocó una subluxación radio cubital en la muñeca izquierda. Para corregir la lesión, se le introdujo de manera temporal una aguja quirúrgica destinada a mantener unidas las articulaciones.

Sin embargo, cuando se le practicó la extracción, la médico dejó parte de la aguja dentro y derivó a la paciente a rehabilitación sin detectar el error. “Nuestra clienta sufrió fuertes dolores durante el tratamiento rehabilitador, que incluso le agravó el daño. Solo meses después, tras reclamar insistentemente, se le practicó una radiografía donde se comprobó que aún tenía la aguja en su muñeca”, señala el letrado.

Posteriormente, la paciente tuvo que ser intervenida de nuevo para extraer el material quirúrgico, pero la segunda cirugía le provocó más secuelas que derivaron finalmente en una incapacidad laboral permanente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El tribunal considera acreditado que la afectada padeció dolor crónico, necesidad de medicación analgésica de alto nivel y la imposibilidad de retomar su actividad profesional, lo que justifica la indemnización fijada. La Sala también impone el pago de las costas al SAS y recuerda que contra la resolución cabe recurso de casación.