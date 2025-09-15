Redacción Andalucía Europa Press 15 SEP 2025 - 07:13h.

Un menor agrede con la técnica del 'mataleón' a una educadora en un centro de menores de Huelva

Los dos chicos cómplices del autor del ataque, que está fugado, han pasado a disposición judicial

HuelvaCCOO Huelva ha denunciado una "brutal agresión" a una educadora social en un centro de protección de menores de la capital. La habrían incluso dejado inconsciente durante el ataque.

La mujer se encontraba trabajando "sola en su turno de noche" y un menor habría utilizado contra ella la conocida técnica del 'mataleón'. Consiste en estrangular durante unos instantes y por la espalda a la víctima.

Señala el sindicato en una nota de prensa que tres chicos, de nacionalidad española, planearon antes coger sus móviles, "que estaban bajo llave en el despacho", aunque solo uno habría agredido a la educadora.

El autor material está fugado

La trabajadora pudo recobrar la consciencia y empezó a pedir auxilio, pero el joven volvió a dejarla inconsciente "mientras los otros dos eran observadores y cómplices de lo que estaba ocurriendo".

Cuando los menores se marcharon de la casa, la afectada pudo ponerse en contacto con el director del centro y pasó la noche hospitalizada, según señala la delegada de personal de CCOO del centro, Lydian Guerrero.

El autor material de los hechos actualmente se encuentra fugado, mientras que los otros dos implicados fueron puestos a disposición judicial ya tras lo ocurrido.

El sindicato recuerda que los trabajadores de la provincia de Huelva ya se habían concentrado en varias ocasiones solicitando un aumento de ratios de personal, "protocolos y medidas de seguridad y salarios acordes a su responsabilidad".