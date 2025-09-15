Redacción Andalucía Europa Press 15 SEP 2025 - 11:20h.

El siniestro tuvo lugar el sábado en la Avenida Oasis del municipio almeriense de El Ejido, donde el anciano fue trasladado al Hospital Poniente y falleció horas después a causa de las graves heridas

El arrestado, detenido el mismo sábado por la Policía Local, pasará este lunes a disposición judicial tras confirmarse el positivo en la prueba de alcoholemia.

AlmeríaLa Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un conductor que el pasado sábado atropelló en la Avenida Oasis de la localidad a un peatón de 79 años de edad, que falleció posteriormente en el hospital. El arrestado ha dado positivo en el test de alcohol.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press el arresto el mismo sábado del conductor, quien a lo largo de este lunes será puesto a disposición judicial del instructor de guardia.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 11,37 horas cuando varios particulares alertaron al servicio unificado de emergencias 112 Andalucía del atropello que tuvo lugar en la principal vía del barrio de Santo Domingo, a la altura de una entidad bancaria.

Trasladado con vida al hospital

Así, se dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y efectivos sanitarios, que trasladaron al herido hasta el Hospital Universitario Poniente donde, tras su ingreso, no pudo sobreponerse a sus heridas y finalmente falleció al día siguiente.