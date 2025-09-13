La Guardia Civil ha detenido a un hombre por atrincherarse en la vivienda de su pareja en Purchena, Almería

Los agentes también han detenido a la pareja del hombre ya que portaba una escopeta

Compartir







Purchena, AlmeríaLa Guardia Civil ha detenido en Purchena, Almería, a un hombre que se había atrincherado en una vivienda con un arma larga y a su pareja, que portaba una escopeta, en el marco de una investigación que mantenía sobre el varón el equipo del Puesto de Albox (Almería).

Según ha informado este sábado la Comandancia de Almería, al principal arrestado le constaban 19 señalamientos judiciales, entre ellos una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, 14 órdenes de personación y una prohibición de residir en Purchena, que quebrantó al acceder a un domicilio junto a su pareja.

La detención de la mujer

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, los hechos se producen en el marco de una investigación llevada a cabo por el Equipo de Investigación del Puesto de Albox, que mantenía vigilancia activa sobre el individuo.

Durante la vigilancia, la Guardia Civil observó cómo el citado individuo accedía, junto a su pareja, al interior de un domicilio ubicado en la localidad de Purchena quebrantando "de forma flagrante" la orden judicial que le impedía residir allí.

PUEDE INTERESARTE Mata a un hombre con un arma de fuego y se atrinchera con la esposa de la víctima en Granada

La detención del hombre atrincherado

Ante esta circunstancia, el instituto armado desplegó un amplio dispositivo operativo, formado por 11 efectivos, que procedieron a asegurar y perimetrar la vivienda. Durante la entrada al inmueble, se localizó a la pareja del investigado, quien portaba una escopeta, siendo inmediatamente desarmada y detenida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras confirmar que el varón se hallaba atrincherado en la planta superior de la vivienda y que podría disponer de dos armas con munición real, se solicitó el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Almería.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mediante la intervención coordinada de las patrullas intervinientes, se logró la detención del individuo "sin que se produjeran daños personales, ni entre los agentes actuantes ni entre terceras personas".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Aun así, la Guardia Civil continúa con las diligencias para la puesta a disposición judicial del detenido, así como con la investigación de los posibles delitos adicionales cometidos por el mismo.