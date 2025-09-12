Iván Sevilla 12 SEP 2025 - 16:41h.

Huércal de Almería acoge la Mediterranean Card Show, con torneos, exposiciones e intercambios de cartas coleccionables

"Una carta única de Lamine Yamal, firmada por él, se subastó por más de 100.000 dólares", recuerda el coleccionista Jose Rodríguez

AlmeríaLos amantes de las cartas coleccionables tienen una cita que va a ser pionera en Almería provincia. Este 13 y 14 de septiembre se celebra la Mediterranean Card Show, con asistentes de toda España.

"Vendrán a intercambiar, conocer gente y disfrutar de la pasión de este hobby que te puede llegar a cambiar la vida", nos cuenta José Rodríguez, un coleccionista deportivo almeriense organizador del evento junto a Arcade Bits.

La localidad de Huércal de Almería acoge este encuentro entre aficionados y vendedores, en el Teatro Multiusos, desde las 10 de la mañana hasta las 19:30 horas de la tarde, ambos días.

Con el apoyo institucional, supone una "experiencia para descubrir, aprender y compartir el coleccionismo en todas sus formas". Ya que hay preparadas diferentes actividades para el público.

Se van a ver todo tipo de tarjetas, de temáticas como fútbol, UFC, baloncesto, Pokémon, Magic, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Lorcana, Dragon Ball, Star Wars, etcétera. Y acuden referentes nacionales de la venta de estos artículos.

Para ir al Mediterranean Card Show las entradas se pueden reservar online a través de la cuenta de Instagram con el mismo nombre del evento. O físicamente en Arcade Bits, en la Avenida del Mediterráneo, o en la máquina de vending de Sobre Legendario, en el Centro Comercial Torrecárdenas de Almería.

Cartas que valen "cientos y miles de euros"

Sorteos, torneos oficiales de Pokémon y Magic, zonas para los intercambios de cartas, compraventas y exposiciones exclusivas que incluyen colecciones privadas e incluso piezas de gran valor histórico o actual es todo lo que ofrece esta cita.

Jose, de Rodriguezcards, da a Informativos Telecinco más contexto sobre este mundo. Llama la atención los precios que pueden pagarse. Existen cartas que pueden alcanzar los "miles de euros": "Las hay hasta de tres o cuatro mil".

"Te puede tocar una que se subaste en cientos de miles de euros", nos asegura este coleccionista, mostrándonos desde ejemplos vintage como los exfutbolistas Fernando Morientes o Rivaldo hasta los más actuales como Lamine Yamal.

Precisamente del jovencísimo jugador del FC Barcelona "hace unos meses se subastó por más de 100.000 dólares una carta que era única en el mundo, firmada por él, con esa variación de color y de esa misma colección", nos describe Jose.

Nos admite que en el coleccionismo deportivo, del que él es experto, "hay cartas mucho más caras que en el de Trading Card Game (TCG)" o juegos de cartas coleccionables.

Pone otro ejemplo con el caso de los exbaloncestistas estadounidenses Kobe Bryant y Michael Jordan: "En una subasta de hace poco se pagaron casi 13 millones de dólares por una carta firmada por ambos, fue la de mayor precio de la historia".

Varios meses viajando por el país

El joven almeriense, que también nos enseña valiosas piezas de Cristiano Ronaldo cuando era jugador del Manchester United en su juventud o de los inicios de Lionel Messi en el Barça, nos cuenta por qué decidieron organizar la Mediterranean Card Show.

"Nace tras el éxito del evento Cromos Almería, que hicimos en febrero y reunió a gran número de coleccionistas de la provincia", rememora. Después de aquella experiencia, se unió a Joaquín, de Arcade Bits, para dar forma al nuevo proyecto.

Querían algo "más ambicioso" y por eso mismo, ambos han estado este 2025 "varios meses viajando por el país" para visitar otras card show similares. Además de haber contactado con los mejores coleccionistas y vendedores.

Ahora, llega el turno al encuentro del Mediterráneo, que promete ser una primera edición igualmente exitosa para que, en el futuro, pueda repetirse de nuevo.