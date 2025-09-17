Redacción Andalucía 17 SEP 2025 - 00:01h.

La start-up BlueGuards Technologies logró en Oporto tres de los premios más prestigiosos de la European Innovation Academy, frente a más de 400 estudiantes de 64 países

El proyecto BlueCycle, ideado por cuatro estudiantes sevillanos, propone un sistema solar de recuperación hídrica a partir de salmueras residuales para reducir el impacto de la extracción de litio

Compartir







SevillaBlueGuards Technologies, una start-up formada por cuatro estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, se ha convertido en el equipo más premiado de la "European Innovation Academy (EIA) 2025", celebrada en Oporto el pasado mes de agosto. El grupo, integrado por Fabio Esmeralda Martínez, Carlos Rodríguez Castillo, Guillermo Reina Paneque y Carlos Cabrera Maldonado, se alzó con tres de los galardones más importantes en la mayor aceleradora académica de emprendimiento tecnológico y digital de Europa.

El certamen reunió a más de 400 estudiantes procedentes de 64 nacionalidades, que trabajaron en equipos internacionales bajo la mentoría de profesionales de compañías como Google, Amazon y Microsoft, y con el respaldo académico de instituciones de prestigio como Stanford y Berkeley.

Durante tres semanas, los participantes desarrollaron proyectos con un enfoque intensivo en validación de producto, estrategia de mercado y presentación ante inversores.

Un proyecto innovador y sostenible

BlueGuards Technologies brilló con su proyecto BlueCycle, un sistema modular y autónomo de evaporación al vacío, alimentado por energía solar, que permite recuperar agua ultrapura a partir de salmueras residuales. La innovación busca reducir el impacto ambiental de la extracción de litio en el conocido “Triángulo del Litio”, que abarca territorios de Argentina, Chile y Bolivia, ofreciendo además un modelo sostenible y replicable para la industria. Actualmente la tecnología se encuentra en fase de validación en laboratorio y se espera iniciar pruebas en campo en 2026 con la colaboración de universidades y organizaciones de Chile y Argentina.

PUEDE INTERESARTE Un pueblo de Málaga se convierte en un museo al aire libre con obras de artistas internacionales en Art Tolox

El jurado de la EIA distinguió a BlueGuards con tres reconocimientos: el Top Team Award, por su rendimiento global, liderazgo y capacidad colaborativa; el Patent Innovation Award, que incluye apoyo financiero y legal para obtener su primera patente; y el Alchemist Award, que les abre la puerta de acceso prioritario a la prestigiosa incubadora internacional Alchemist Accelerator, referente mundial en el ámbito de las start-ups tecnológicas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con este éxito internacional, el equipo sevillano da un paso más en su trayectoria emprendedora. Tras su paso por Oporto, sus integrantes planean consolidar la estructura legal de la start-up, avanzar en el pilotaje de BlueCycle en condiciones reales y ampliar su red de colaboración internacional. “Este reconocimiento supone un impulso decisivo para nuestro proyecto y para nuestra carrera como emprendedores”, señalaron los jóvenes, que también agradecieron el apoyo logístico y económico de la Universidad de Sevilla.