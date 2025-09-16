Redacción Andalucía 16 SEP 2025 - 03:00h.

El municipio malagueño de Tolox se convierte en escenario de creación artística en vivo durante Art Tolox, un encuentro internacional que desde 2016 ha convertido sus calles en un museo al aire libre

El festival, que arranca este viernes 19 de septiembre, incorpora novedades como un desfile de moda, exhibiciones de patinaje artístico y música en directo

MálagaTolox, un pequeño municipio de la Sierra de las Nieves (Málaga) con poco más de 2.000 habitantes, volverá a transformarse en un museo al aire libre del 19 al 22 de septiembre con la celebración del Encuentro Internacional de Artistas Art Tolox, que desde 2016 ha logrado fusionar la tradición andaluza con el arte contemporáneo. Este evento, nacido de una iniciativa vecinal, permite a vecinos y visitantes contemplar a los artistas mientras crean sus obras "in situ", las cuales posteriormente quedan donadas al pueblo, generando un patrimonio artístico permanente y accesible todos los días del año.

La edición de 2025 llega con novedades que amplían la experiencia cultural del festival. Entre ellas, un gran desfile de moda que vestirá de creatividad las calles, exhibiciones de patinaje artístico y música en vivo que combina el flamenco con ritmos de Oriente Medio y la costa swahili africana a través del proyecto Luna Andalusí.

También se incorporan nuevas propuestas plásticas como la escultura en hormigón, que se suman a la amplia programación habitual de micro teatros, talleres infantiles, danza, break dance, intervenciones urbanas y veladas de jazz y flamenco, creando un recorrido artístico diverso y sorprendente por todo el municipio.

Más de 140 artistas han pasado por Tolox

A lo largo de los años, más de 140 artistas filántropos han pasado por Tolox, incluyendo figuras locales y nacionales como el escultor y muralista Mr. Chapu o el músico Roberto Cantero, ex miembro de Chambao, así como artistas internacionales como el grafitero mexicano Secreto Rebollo y el australiano Chameleon Amour.

La convivencia entre creadores, habitantes del pueblo y visitantes es uno de los rasgos más distintivos de Art Tolox, consolidando este encuentro como un espacio único donde el arte contemporáneo se integra en la vida cotidiana del municipio y contribuye a su identidad cultural.

Este fin de semana, Tolox se llenará de arte, música del mundo, teatro, creatividad y gastronomía, ofreciendo a quienes lo visiten una experiencia cultural completa en un entorno natural privilegiado.