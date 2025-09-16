Redacción Andalucía 16 SEP 2025 - 16:12h.

La Policía Local de Los Corrales, en Sevilla, recupera objetos robados del cementerio municipal y pide a los vecinos que los reclamen en Jefatura

Los vecinos expresan su indignación en redes y reclaman más seguridad y vigilancia en el camposanto

SevillaLa Policía Local de Los Corrales, en la provincia de Sevilla, ha informado de la recuperación de varios objetos sustraídos del Cementerio Municipal el pasado 10 de septiembre. Entre los artículos recuperados se encuentran velas, figuritas de santos y vírgenes, dos juegos de llaves de coche, varias pilas y una radio antigua de vehículo.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a los vecinos para que, si reconocen alguno de los objetos en las imágenes publicadas por la Policía, se acerquen a la Jefatura para proceder a su recogida. Según el comunicado, los agentes habrían llevado a cabo todas las diligencias necesarias para localizar y recuperar los enseres sustraídos.

Indignación entre los vecinos

La noticia ha generado indignación entre los vecinos, que no han dudado en expresar su malestar en los comentarios de la publicación. “Es vergonzoso hacer esto”, escribía un usuario, mientras que otro añadía: “Esto es indignante, que tú vayas al cementerio y te encuentres con que le faltan cosas a tu difunto”. Otros reclamaban medidas de vigilancia más estrictas: “Deberían tomar medidas y poner más vigilancia allí”, señalaban.

La petición más repetida es la de reforzar la vigilancia y las medidas de seguridad en el cementerio, para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.