Encañonan a un vecino de Málaga para atracarle: "Lo están matando a golpes"

Tendido en el suelo y con el rostro ensangrentado se encontraron a la víctima algunos de sus familiares.

Los autores, que huyeron de lugar y dejaron a la víctima en el suelo, le sustrajeron dos cordones de oro, una bandolera y un móvil

Compartir







A un paso de su portal, un hombre de 61 años de Marbella pudo encontrar la muerte. En un robo. Los autores, que huyeron de lugar y dejaron a la víctima en el suelo, le sustrajeron dos cordones de oro, una bandolera y un móvil.

Y pudo ser más trágico si los vecinos no hubieran alertado a emergencias al grito de "¡Están matando a un hombre a golpes!". Los hechos ocurrieron en la madrigada de este viernes 19 de septiembre, según ha adelantado El Diario Sur.

Tendido en el suelo y con el rostro ensangrentado se encontraron a la víctima algunos de sus familiares.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Policía Local, Nacional y los servicios sanitarios, que atendieron a la víctima en el lugar y lo evacuaron al Centro de Salud Las Albarizas. Uno de los presuntos ladrones le encañonó con una pistola -se desconoce si real o simulada- mientras el otro le palpaba.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han informado de que hay una investigación abierta para tratar de resolver lo sucedido y localizar a los presuntos responsables