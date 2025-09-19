Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que había secuestrado a otro varón en una vivienda del distrito de Puente de Vallecas

"Estoy secuestrado y me ha pegado, pido discreción", escribió el hombre en servilletas que llegaron a un vecino

"Necesito ayuda urgente, estoy encerrado y no puedo salir: ayuda, policía 112. Estoy secuestrado y me ha pegado, pido discreción", decía el mensaje de socorro de la víctima que escribía en una servilleta de papel, junto al teléfono de sus padres. En otra suplicaba que la Policía tirara la puerta porque "es una persona violenta y tiene armas en casa".

La petición de ayuda lanzando servilletas manuscritas a los vecinos funcionó, pues uno de estos mensajes fue lo que encontró y leyó uno de los vecinos del bloque donde David estaba secuestrado. Este mismo vecino, al leer el contenido de la servilleta, fue quien dio la voz de alarma a las autoridades.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron al inmueble y localizaron a David asomado por la ventana, visiblemente nervioso y con lesiones en el rostro y la espalda. "Por favor, me va a matar. Sacadme o salto", repetía el hombre, según fuentes policiales.

Como la puerta estaba cerrada con llave desde dentro, los bomberos tuvieron que intervenir para abrirla. Una vez liberado, David fue trasladado al hospital Gregorio Marañón para ser atendido de las heridas. Paralelamente, los investigadores montaron un dispositivo discreto en torno al edificio para esperar el regreso del sospechoso. Cuando Younes volvió, fue detenido sin incidentes.

El arrestado, de 33 años y nacido en España, acumula antecedentes por delitos relacionados con drogas y contra el patrimonio. Ahora afronta nuevas acusaciones por detención ilegal, torturas, lesiones y tenencia ilícita de armas.

La historia es de película. David vivía en la calle cuando le propusieron ser administrador de una empresa en Portugal a cambio de recibir un pago mensual, un trato que firmó en el país vecino y tras el que regresó a Madrid con dinero que gastó saliendo de fiesta. Fue entonces cuando el presunto secuestrador, su amigo, le ofreció vivir en su piso. Sin embargo, una vez en la vivienda, le dijo que quería el dinero que iba a recibir como contraprestación a residir allí.

Según el relato del propio afectado a los agentes, al negarse a entregarle ese dinero, el presunto agresor empezó a golpearle, le confiscó el teléfono móvil y lo mantuvo encerrado en la vivienda bajo amenazas con armas blancas. Pero los mensajes en servilletas le salvaron la vida.

La madre de David asegura que su hijo, tras 10 días retenido y golpeado, aún tiene el susto en el cuerpo: "Tiene la cara morada, está mal y no quiere salir de casa".