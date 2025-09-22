Detenida en Málaga una joven de 18 años por agredir con un cuchillo a su pareja durante una discusión

Redacción Andalucía Europa Press 22 SEP 2025 - 13:18h.

Una joven de 18 años ha sido arrestada en Málaga tras herir con un cuchillo a su pareja, de 22, durante una discusión motivada por celos, según ha confirmado la Policía Nacional

El joven tuvo que ser trasladado al hospital con una lesión en un hombro, mientras que la detenida será juzgada en un Juicio Rápido celebrado el 15 de septiembre

Compartir







MálagaLa Policía Nacional ha detenido a una joven de 18 años de edad en Málaga capital por presuntamente agredir con un cuchillo a su pareja, un chico de 22 años, según han confirmado fuentes del Cuerpo a Europa Press.

La agresión se produjo durante el transcurso de una discusión de pareja por "celos". La joven ha sido detenida por los agentes debido a su presunta responsabilidad en un delito de lesiones hacia su pareja sentimental.

Asimismo, la Policía ha detallado que la víctima, de 22 años de edad, presentaba una herida por arma blanca en un hombro, por lo que fue trasladado al hospital. Las partes estaban citadas para Juicio Rápido con Detenido la mañana del día 15 de septiembre.