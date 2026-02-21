Muere una persona sin hogar en la calle en Badalona, Barcelona

El hombre ha sido hallado sin vida sobre las 12:50 horas de este sábado en la calle Ferrer Bassa

Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud, Zaragoza: se investiga como accidente laboral

BarcelonaUna persona sin hogar, un hombre de 57 años, ha fallecido este sábado en la vía pública, en una calle en Badalona (Barcelona), según han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra, que descartan una muerte criminal ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

El hombre ha sido hallado sin vida sobre las 12:50 horas de este sábado en la calle Ferrer Bassa de Badalona por una vecina del barrio, quien ha dado aviso a los servicios de emergencias. El pasado 6 de enero, otra persona fue también encontrada sin vida en la entrada de un parking en la calle Torras i Bages de la ciudad.

Badalona Acull le recrimina al ayuntamiento que no habilite un albergue

Badalona Acull, una plataforma que aglutina a una veintena de entidades sociales, ha recriminado en redes sociales al Ayuntamiento de Badalona que no habilite un albergue para las personas sin hogar de la ciudad.

"Exigimos al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que abra un espacio a disposición de las personas que no tienen donde refugiarse o pasar la noche en días de frío", reclama la plataforma. Se trata de la segunda persona sin hogar que ha fallecido este año en la calle en Badalona en pleno invierno.