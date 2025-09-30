Gonzalo Barquilla 30 SEP 2025 - 17:54h.

Las autoridades rastrean y revisan cámaras para tratar de esclarecer la muerte de Antonio Campos, hallado muerto en El Ejido

La muerte de Antonio Campos, funcionario en El Ejido y vecino de Berja, ha causado gran consternación

Las autoridades han abierto una investigación para intentar esclarecer la muerte de Antonio Campos, un funcionario de 54 años del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) que fue encontrado maniatado y con signos de haber sido agredido físicamente en el interior del maletero de su coche.

Así lo recogen fuentes como 'EFE'. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que la denuncia por la desaparición del hombre, que vivía solo en la localidad vecina de Berja, fue presentada este pasado fin de semana por su hermana.

Una vez arrancó la búsqueda, la Guardia Civil localizó el domingo el vehículo de la víctima junto a una empresa hortofrutícola de El Ejido y en el maletero su cadáver maniatado y con síntomas de haber sido agredido físicamente.

La investigación abierta está pendiente de la autopsia del cadáver

Según Fernández, en este momento la investigación abierta está pendiente de la autopsia del cadáver para determinar exactamente las circunstancias de la muerte y se están llevando a cabo todas las tareas de búsqueda de posibles testigos. Las pesquisas también se centran en el rastreo y revisión de algún tipo de cámaras que pudieran permitir la identificación de la autoría de este crimen.

El Ayuntamiento de Berja expresó este lunes en redes sociales su más sentido pesar por el fallecimiento de Antonio Campos, una persona "muy querida y apreciada" en ese municipio próximo a El Ejido. Mientras, el Ayuntamiento de El Ejido también trasladó su más "sentido pésame" por el fallecimiento de un integrante de esa institución, ya que Antonio Campos era funcionario.