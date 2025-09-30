Amigos de Antonio, historiador que ha aparecido muerto en Berja: "Era muy querido. Siempre dispuesto a ayudar"

'Vamos a ver' habla con los amigos del historiador asesinado

Berja llora la muerte de Antonio, vecino querido y activo miembro de la comunidad, hallado sin vida en un coche en El Ejido

Antonio Campos, de 54 años y vecino de Berja (Almería), reconocido por su activa participación en la vida social, cultural y religiosa del municipio, fue encontrado sin vida y con signos de violencia en el maletero de un coche en la localidad de San Agustín, en El Ejido. Campos era miembro de la Hermandad de la Virgen de Gádor, trabajó como técnico de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento de Berja y colaboraba como historiador con el Centro Virgitano de Estudios Históricos.

'Vamos a ver' habla en directo con amigos de Antonio, que explican que él había quedado en Granada y que había aprovechado para poner el viaje en Blablacar, pero que ese viaje nunca se realizó: "Primero quiero aclarar que no había quedado con ningún tipo de cita, que habíamos quedado para ver la procesión de la Virgen de las Angustias el domingo por la mañana como otras veces habíamos hecho porque él era muy devoto. Le estuve esperando y como vi que no me contestaba a mis llamadas ni daba señales, me preocupé y empecé a avisar a las personas cercanas a él".

Amigos de Antonio: " "Estuvimos durante toda la tarde buscándole por Berja"

También explican la búsqueda que hicieron desde Berja: "Estuvimos durante toda la tarde buscándole por Berja, por los municipios cercanos y ya abrimos el abanico un poco más y nos desplazamos al poniente almeriense y a las 12 de la noche vimos el coche, estaba muy bien aparcado en el polígono. Dimos aviso y ya llegaron los guardias y la policía y no sabemos más".

Por último, hablan de como era Antonio: "No es solo mi opinión, lo oyes a cualquier persona que lo conociera: era querido, era ejemplar en su trabajo, super meticuloso y siempre dispuesto a ayudar. Yo desde mi trabajo le solicitaba a veces consulta y siempre estaba dispuesto y me ofrecía todo. Todo lo que conozco de él es bueno".