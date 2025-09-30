Alberto Rosa 30 SEP 2025 - 20:32h.

Manuel Jesús se marchó de vacaciones a Malasia hace casi dos meses, alargando la estancia que tenía inicialmente prevista

Cómo gestionar el fallecimiento de un ser querido en el extranjero: "La repatriación puede costar hasta 45.000 euros"

Compartir







Una familia de El Puerto de Santa María, en Cádiz, pide ayuda para repatriar a Manuel Jesús Ricardi Robles, fallecido el pasado 28 de septiembre en Malasia. Aseguran que todavía no han podido recuperar el cuerpo debido al elevado coste de incinerar el cuerpo y enviar las cenizas a España.

Cabe reseñar que Manuel Jesús es hermano de Rafael Ricardi, un hombre que pasó 14 años en prisión por un error judicial, acusado de dos violaciones. Por ese entonces Ricardi vivía en la calle, enganchado a las drogas y, aunque él no fue el autor de las violaciones, aceptó la codena, pensando que la cárcel no podía ser peor que la calle.

PUEDE INTERESARTE Muere un español cuando rescataba heridos en Ucrania por el ataque de un dron ruso

La familia pide ahora ayuda para el hermano de este hombre. Manuel Jesús se marchó de vacaciones a Malasia hace casi dos meses, alargando la estancia que tenía inicialmente prevista. Según informa ‘Diario de Cádiz’, tenía que dejar el hotel el pasado 1 de septiembre, pero el día 2 se lo encontraron desvanecido en su habitación tras haber sufrido una neumonía severa y complicaciones cerebrales.

Su hijo se trasladó al país asiático para acompañar a su padre

El puertuense estuvo ingresado en el Hospital Sultanah Bahiyah, en la ciudad de Alor Setar, hasta el pasado domingo 28 de septiembre, cuando falleció, informa el citado diario. Su hijo viajó hasta Malasia para acompañar a su padre y ahora debe hacerse cargo de las gestiones necesarias para la incineración y repatriación de las cenizas.

El joven, de 27 años, denuncia que no tiene medios para pasar una larga estancia en otro continente, en lo que a gastos de alojamiento y manutención se refiere, sin contar con la factura del hospital. La familia pide ayuda al Gobierno de España, a través de la Embajada española en Malasia, o a través del consulado honorario de España en el país.