Las donaciones pueden realizarse a través de la plataforma Gofundme.com o de forma presencial en el bar Ana-María, ubicado en el centro de Tres Cantos

España cercada por las llamas: así es la lucha contra los incendios

Compartir







La familia y amigos de Mircea Spiridon ha iniciado una campaña de donaciones para afrontar los gastos tras la trágica muerte del hombre, que perdió la vida intentando salvar a los caballos de un amigo durante un incendio en Tres Cantos, Madrid. La iniciativa se está llevando a cabo a través de la plataforma Gofundme.com, donde ya se han recaudado más de 3.000 euros de los 5.000 previstos.

Además, se ha habilitado un punto para donaciones físicas en el bar Ana-María, ubicado en el centro de Tres Cantos. La promotora de la campaña, María Requejo, explica que el objetivo es apoyar a la familia en este momento tan difícil y recordar a Mircea como un héroe, además de ayudar a sus seres queridos a cubrir los gastos derivados de la tragedia y la repatriación de su cuerpo a Tulcea, Rumanía, para que pueda descansar junto a su madre, informa 20 Minutos.

Conocido por su carácter amable y su disposición a ayudar a los demás

Mircea Spiridon tenía 50 años y era de nacionalidad rumana. Llegó a Tres Cantos hace casi dos décadas con el propósito de sacar adelante a su familia. Mecánico de profesión, se había establecido en el municipio madrileño, donde era conocido por su carácter amable y su disposición a ayudar a los demás.

Su vida quedó marcada por el incendio que comenzó cerca de las 20:00 horas en una zona de pasto próxima a la urbanización de Soto de Viñuelas, que se extendió rápidamente debido al viento y las altas temperaturas, calcinando más de 2.000 hectáreas y obligando a evacuar a cientos de vecinos.

PUEDE INTERESARTE Muere un voluntario de 36 años que trabajaba en la extinción de los incendios forestales en León

Mircea murió tras sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo y graves lesiones por inhalación de humo. Intentó socorrer a su amigo Miguel, de 83 años y dueño de una hípica, y liberar a los caballos atrapados en las cuadras cuando las llamas avanzaron con rapidez. Fue rescatado por un helicóptero de la Guardia Civil y trasladado al hospital público de La Paz, donde falleció horas después.