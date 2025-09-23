El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha agradecido al español su "entrega" y "labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás"

La ONU acusa a Rusia de crímenes de guerra y contra la humanidad por sus abusos sobre Ucrania

Juan Luis Amador Matías, un ciudadano español natural de Villapalacios (Albacete) de 38 años de edad, ha muerto en un ataque de un dron ruso "mientras rescataba heridos en Ucrania", según ha confirmado el alcalde del municipio, José Pajares, a EFE. El regidor ha detallado que el fallecido se encontraba desde hacía unos meses como voluntario con el ejército de este país, y ha detallado que en ese momento estaba realizando una misión de rescate de heridos.

Además, el alcalde ha dicho que Juan Luis Amador Matías murió este domingo por la mañana y que están intentando, junto a la familia, agilizar las gestiones para repatriar el cuerpo. Ha agregado que en el momento en que murió estaba realizando una misión de rescate de heridos, y ha detallado que es padre de una niña pequeña, que también reside en Villapalacios junto al resto de la familia.

"Llevaba unos meses en Ucrania, y este mes de septiembre estuvo (en el pueblo) diez o doce días de permiso. Y justo acababa de volver a Ucrania ahora", ha dicho el alcalde, quien ha añadido que "ahora nos estamos centrando en ayudar a la familia para repatriar el cuerpo, que no va a ser fácil".

Conmoción entre vecinos, amigos y familiares

Por su parte, la Unidad pastoral Juan XXIII, ha trasladado su pesar por la noticia. “La noticia ha causado una honda conmoción entre vecinos, amigos y familiares, que todavía guardaban vivo el recuerdo cercano de su presencia en el pueblo. La comunidad entera se une ahora en el dolor y en la solidaridad con su familia, a la espera de que la repatriación pueda realizarse lo antes posible y que Juan Luis pueda descansar en paz en su tierra natal”, reza un comunicado que ha publicado en Facebook.

“Con esta pérdida, Villapalacios siente de manera aún más cercana la barbarie y la sinrazón de una guerra que solo conduce al odio, la muerte y el sufrimiento. Lo que hasta ahora parecía un drama lejano se convierte en una herida abierta en el corazón de nuestra comunidad. Desde aquí, toda la localidad se une en un mismo clamor: todos con la familia de Juan Luis, con la esperanza de que su memoria sea siempre semilla de paz”, finaliza.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también ha lamentado la noticia en un mensaje en su cuenta de Twitter. Núñez ha agradecido al español su "entrega" y "labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados".