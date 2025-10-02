Crimen del Padre Pío: El Galleta fue golpeado con una pesa de gimnasio

Un grupo de encapuchados asaltaba una vivienda de Padre Pío-Palmete matando a un hombre e hiriendo a otro

El fallecido era Guillermo 'el Galleta', un delincuente conocido en la zona

Un grupo de encapuchados asaltaba una vivienda de Padre Pío-Palmete este miércoles por la madrugada y mataba a un hombre dejando herido a otro -que fue quien llamó a Emergencias alrededor de las 6 de la pasada madrugada- tras "una brutal paliza".

El fallecido era Guillermo 'el Galleta'. El 'Diario de Sevilla' desvela que el traumatismo cranoencefálico que le provocó la muerte fue provocado por los golpes hechos con una pesa de gimnasio. Ninguna de las dos víctimas presentaba heridas causadas por armas de fuego.

Como señala el mismo diario, fuentes de la investigación relacionan a Guillermo el Galleta con una serie de robos de droga cometidos en Sevilla en los últimos meses. Guillermo se crio en Sevilla Este y residió también en barrios como el polígono de San Pablo y Los Pajaritos. Empezó a delinquir e ingresó numerosas veces en prisión por distintos motivos.

En busca de testigos a la espera de analizar las cámaras de la zona

La policía debe analizar ahora las cámaras de vigilancia de la zona y busca testigos, aunque sorprende que nadie escuchara nada en un piso en el que todo indica que dos personas recibieron una paliza a golpes.

Muy conocido en el barrio, la muerte de El Galleta ha provocado reacciones como la del cantante JC Reyes en Instagram, donde tiene más de 800.000 seguidores. "Mi compi. Descansa en paz, hermano. Dios te tenga en la gloria".

Se trata del segundo episodio en apenas dos semanas en el que una persona fallece tras recibir un golpe en la cabeza. El 22 de septiembre, un joven de 20 años perdió la vida en el barrio de Torreblanca tras recibir un impacto en la cabeza "con un objeto contundente". En aquel caso, la Policía Nacional detuvo a tres personas por su presunta implicación en los hechos.