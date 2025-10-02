Gonzalo Barquilla 02 OCT 2025 - 17:44h.

Beatriz Guijarro, desaparecida en Oliva, pudo morir en una caída; su cadáver, identificado por la mochila, ardió en un fuego vecinal

Investigan si el cuerpo carbonizado hallado en Oliva es el de Beatriz Guijarro

La Guardia Civil y los agentes de homicidios de Valencia investigan el caso de Beatriz Guijarro, la joven madre de Oliva de 28 años desaparecida desde la madrugada del 9 de agosto cuyos restos mortales se habrían encontrado carbonizados este pasado miércoles en la montaña de la Creu, una zona próxima al lugar donde fue vista por última vez.

Unos senderistas hallaron un cuerpo quemado y en avanzado estado de descomposición en una zona de difícil acceso en la tarde de este 1 de octubre. Se trataría de una mujer, por los análisis del cráneo y la pelvis. Todavía es pronto para determinar que se trata de Bea. No obstante, la proximidad de la zona al punto del último avistamiento y el hallazgo de lo que parecen ser restos de una mochila, complemento que portaba la joven la noche de su desaparicion, hace pensar que se trata de ella. Así lo recogen fuentes locales como 'Levante-EMV'.

Las autoridades realizaron una primera inspección en la zona y procedieron al levantamiento del cadáver por orden de la jueza de guardia de Gandía. Entrada la noche, los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia (IML), donde se practicará la autopsia. Da la casualidad que la zona en la que se hallaron los restos mortales se encuentran en un área que se quemó hace casi un mes, el pasado 4 de septiembre, por un fuego intencionado que comenzó por una rencilla vecinal sin relación con la desaparecida. Un hombre fue detenido por causar daños a una propiedad colindante a su vivienda al causar un incendio que arrasó la vegetación de toda la loma y afectó a una enorme ladera. El cuerpo se habría quemado de forma accidental y casual.

Una caída accidental mortal o un homicidio, las hipótesis del caso de Beatriz Guijarro

Ahora, ¿cómo murió Beatriz? La joven estuvo con su pareja, Juanjo, y se despidió como siempre antes de irse cada uno a su domicilio. Posteriormente, según captaron las cámaras de un bar, acudió a la casa de su tía segunda. Allí estuvo con su familiar y con un conocido de ambas. Un hombre con el que Bea abandonó el domicilio y con el que se fue a otro punto de Oliva, al otro lado de la montaña de la Creu, hasta las casi 07:00 horas de la mañana del 9 de agosto, según ha declarado el varón al ser interrogado.

En este punto surgen las dudas. La Guardia Civil y la Policía de Gandía continúan investigando y no descartan ninguna hipótesis. El escenario que cobra más fuerza es que Beatriz decidió atravesar el monte para irse a su casa, en lugar de recorrer las calles del municipio, y sufrió un accidente. Se baraja que pudo querer despejarse o dar un paseo. No obstante, se trata de esclarecer en qué circunstancias estaba la mujer, ya que si el amigo la dejó sola mientras estaba desorientada o en mal estado podría ser acusado de omisión del deber de socorro, un delito penado con cárcel.

La posición del cuerpo y el entorno que rodeaba el cadáver hace pensar en una caída accidental mortal. El golpe fatal pudo hacer que la mujer pediera la vida en el acto y de ahí que no se tuvieran noticias sobre ella en estas semanas. Sin embargo, los investigadores del caso esperan los resultados de la autopsia, ya que, si los médicos forenses detectan señales de violencia, la hipótesis del homicidio cobraría una fuerza mayor y el conocido de la joven tendría que volver a explicar qué ocurrió aquella madrugada y cómo acabó Bea en un lugar inaccesible en la montaña, cerca de una valla.