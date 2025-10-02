Galín P.S. asestó numerosas puñaladas a su hija de seis años y su mujer de 29 y después intentó quitarse la vida sin éxito

El asesino de su mujer y su hija de seis años en Móstoles envió un mensaje a familiares tras matarlas

Las acusaciones afirman que el hombre juzgado por matar a su mujer y a la hija de ambos, de 6 años, cometió un asesinato sin atenuantes y no tenía alteradas sus facultades, mientras que la defensa asegura que su estado mental lo llevó a intentar suicidarse, aunque no lo consiguió.

La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este jueves el juicio con jurado a Galín P.S. por los hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2022 en su piso de Móstoles, donde apuñaló en numerosas ocasiones a su mujer y a su hija y se autolesionó, y por el que la Fiscalía pide para él prisión permanente revisable.

El juicio por el asesinato de Irina, de 29 años, y de su hija Mariya, de seis años

El Ministerio Público atribuye al acusado dos delitos de asesinato con agravantes de género y de parentesco, por los que pide penas de 25 años de cárcel (por el asesinato de la mujer) y de prisión permanente revisable (por el de su hija).

No contempla ninguna atenuante, al considerar probado que acuchilló a su pareja y a su hija numerosas veces "de forma sorpresiva e imprevista", sin que las víctimas pudieran defenderse.

En la misma línea se ha pronunciado al inicio del juicio la letrada de la acusación particular, que pide la misma pena por dos asesinatos con alevosía, ensañamiento, abuso de confianza y parentesco, y que ha subrayado la especial vulnerabilidad de la niña.

Por su parte, la letrada de la Comunidad de Madrid -que ejerce la acusación popular en casos de violencia machista- ha defendido que el acusado sea condenado a 25 años por cada asesinato, ya que "estaba en pleno uso de sus facultades" y las víctimas no pudieron defenderse.

Frente a estos argumentos la abogada del encausado ha sostenido que cometió dos homicidios con las atenuantes de alteración psíquica y confesión, por los que pide para él 16 años de cárcel (8 por cada uno), ya que su estado mental lo llevó a cometer un "suicidio ampliado", en su caso "por compasión".

"Pensó que si se suicidaba haría sufrir a su mujer y a su hija, y perpetró un suicidio ampliado, por compasión. Pensó en matarlas a ellas y luego matarse él, con la intención de acabar con la vida de todos" y su supuesto sufrimiento, ha sostenido, detallando que tras matar a su pareja y a su hija, Galín "se asestó numerosas cuchilladas en cuello, tórax y abdomen, con idea suicida pero sin lograr matarse".

La relación de Galín con su familia

Ha relatado que el acusado tenía buena relación con su familia, cuidaba a su hija habitualmente porque su mujer trabajaba e iba al gimnasio, pero poco antes del crimen viajó a Bulgaria porque sus padres estaban muy enfermos y sufrió ansiedad y depresión.

Al volver del viaje, y según quedó reflejado en mensajes que Irina envió a familiares del acusado, éste estaba "en su mundo, perdido, como bloqueado", con "ideas catastróficas", y la noche anterior al crimen se fue a la calle sin ropa adecuada y su mujer fue a buscarlo con su hija, tras lo que él "solo miraba a un punto fijo".

La abogada ha añadido que tras apuñalar a ambas y tratar de matarse, el acusado llamó a un familiar de Irina para confesar los hechos, y cuando la policía llegó al piso dijo "matadme". El juicio continuará mañana viernes con la declaración del acusado.