El cuerpo de Antonio Campos fue localizado en el maletero de su coche este domingo maniatado y con señales de agresión física

Las autoridades revisan cámaras para esclarecer el homicidio de Antonio Campos, el funcionario que apareció en un maletero en El Ejido

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 23 años como uno de los sospechosos del crimen de Antonio Campos, el hombre de Berja, Almería, de 54 años cuyo cuerpo sin vida y con evidente signos de violencia apareció maniatado en el maletero de su propio vehículo en un aparcamiento cercano a una empresa hortofrutícola de San Agustín, en El Ejido, en la madrugada del pasado lunes.

Fuentes de este cuerpo armado han detallado a EFE que la detención del hombre de origen marroquí se registró a ultima hora de este miércoles, sin que hayan trascendido más datos porque el juzgado encargado de la causa ha decretado secreta la investigación.

Cadáver maniatado y con señales de agresión física

La denuncia por la desaparición del fallecido, Antonio Campos, permitió a la Guardia Civil localizar su coche este pasado domingo junto a una empresa hortofrutícola de El Ejido y hallar en el maletero su cadáver maniatado y con señales de agresión física.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y ha centrado parte de las pesquisas en el rastreo de cámaras que pudieran permitir obtener más datos sobre los sucedido y el o los implicados en el crimen.

