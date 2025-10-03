Gonzalo Barquilla 03 OCT 2025 - 17:45h.

Una mujer octogenaria ha sido asesinada a puñaladas en Marbella, en Málaga, presuntamente a manos de su pareja, que ha sido detenido

Una mujer de 83 años ha sido asesinada este viernes presuntamente a manos de su pareja en una vivienda de la localidad de Marbella, en Málaga. El hombre acusado, de 84 años, ha sido detenido por las autoridades.

El crimen habría tenido lugar poco antes de las 11:00 horas, según fuentes locales. Los agentes de la Policía Nacional han encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, que habría sido apuñalada en múltiples ocasiones con un machete de 20 centímetros, y se han hecho cargo de las investigaciones.

La zona del domicilio en el que han ocurrido los hechos, en la calle Ciudad de los Periodistas, ha sido acordonada. Los agentes han tomado huellas a la espera del levantamiento del cadáver por orden judicial. El acusado permanece bajo custodia policial mientras avanzan las pesquisas. Así lo han informado a 'EFE' fuentes cercanas a la investigación.

Tanto el detenido como la víctima no figuraban en el sistema Viogén

Tanto el detenido como la víctima, ambos octogenarios, no figuraban en el sistema Viogén, la base de datos de seguimiento de casos de violencia de género, apunta 'Málaga Hoy'.

No se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia machista. La cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 es de 28. De confirmarse este caso como violencia machista, el número ascendería a 29 víctimas en lo que va de año.

El teléfono 016 atiende a las mujeres en situación de violencia de género las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes.