Redacción Andalucía 29 SEP 2025 - 08:41h.

La víctima, una joven de 28 años, constaba en el sistema de VioGén

Una testigo relata el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Sevilla: "Escuchamos voces de socorro, pidiendo ayuda"

Compartir







SevillaEl presunto asesino de Yaqueline S., la joven de 28 años degollada en Sevilla, ya había intentado matarla en otra ocasión. De hecho, fue detenido, pero quedó en libertad provisional. La víctima, que constaba en el sistema VioGén por una situación pasada, no presentó denuncia contra él, sino que fueron terceras personas quienes dieron el aviso, según han confirmado fuentes de la investigación a ‘Diario de Sevilla’.

Julián David G.V., un joven colombiano de 21 años, es el presunto autor del crimen. Sobre las 3:00 de la madrugada del domingo, este dio una puñalada en el cuello a Yaqueline S en un soportal de la calle Tigris. Antes, le propinó una brutal paliza. Tras lo ocurrido, el hombre se autolesionó.

"Escuchamos unas voces de socorro, pidiendo ayuda", relata una vecina en declaraciones a Informativos Telecinco. Ella llamó a la Policía y bajó a la calle junto con alguna otra vecina. Entonces, "vimos los dos cuerpos tirados en el suelo, abrazados, y ambos parecían muertos", cuenta.

PUEDE INTERESARTE A prisión el acusado de intentar matar a su pareja en Tenerife

El presunto asesino, en estado grave

El servicio de Emergencias solo pudo certificar la muerte de la mujer, mientras que el hombre fue trasladado al Hospital Virgen Macarena, donde permanece ingresado en estado grave.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del crimen y determinar si se trataría de un posible caso de violencia machista, que según se ha indicado desde la Subdelegación de Gobierno "en estos momentos es la principal hipótesis". De confirmarse, Yaqueline S. sería la 28º mujer asesinada por violencia de género.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La víctima constaba en el sistema VioGén

Por su parte, la subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que la víctima "tenía expediente abierto" en el sistema VioGén por episodios anteriores de violencia "en los que se podría haber visto envuelta". Sin embargo, "no consta la existencia de denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor".

Según han indicado fuentes de la investigación a ‘Diario de Sevilla’, no había actualmente en vigor ninguna medida cautelar contra Julián David G. V. ni de protección de la joven asesinada.

Este había intentado ahogar a Yaqueline S. en Cádiz en el pasado, un hecho que denunciaron terceras personas. No obstante, la víctima no presentó denuncia y él quedó en libertad provisional.

En este sentido, Toscano ha hecho un llamamiento "no sólo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión sino a la sociedad en su conjunto para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puesto que se trata de salvar vidas".