Una mujer ha denunciado a su pareja por pegarle, insultarle y retenerla en su vivienda por 'mirar' a hombres en un supermercado de Zaragoza

La víctima consiguió escapar de la casa y personarse en la Comisaría de la Policía Nacional de Zaragoza donde denunció los hechos

ZaragozaNueva agresión machista registrada en Zaragoza. Según ha informado el medio de comunicación 'Hoy Aragón', un hombre habría agredido en repetidas ocasiones a su pareja tras protagonizar una escena de celos en un supermercado de la capital aragonesa.

Al parecer, todo comenzó el pasado sábado 27 de septiembre cuando la pareja estaba haciendo la compra en un establecimiento de Zaragoza situado en la calle Rodrigo Rebolledo.

El inicio de la agresión

En uno de los momentos de la jornada de compra, el hombre de 35 años y de nacionalidad española comenzó a insultar y a increpar a su pareja exigiéndole que no mirase a otros hombres.

"Me decía que me estuviese quieta, que no mirase más a otros hombres. Yo le respondí que no había mirado a nadie", declaraba la víctima a la Policía Nacional como recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

Tras varios encontronazos en el interior del establecimiento, la pareja salió a la vía pública donde el hombre continuó hostigando, amenazando e insultando a la mujer ante la mirada de los testigos que pasaban por la calle: "Eres una esquizofrénica, estás mal de la cabeza, todo es tu culpa".

La primera agresión física ocurrió cuando la víctima entró en el coche de su pareja. Al cerrar la puerta del copiloto, el hombre pilló el brazo de la víctima de un fuerte portazo.

Una vez dentro del vehículo y según el testimonio de la mujer, el denunciado comenzó a pegarle puñetazos y golpes que le provocaron varias lesiones con la que comenzó a sangrar.

"La mujer, viéndose atrapada y en inferioridad de fuerza, intentaba defenderse poniéndose la mano en la cara, pero de poco le servía, ya que el denunciado seguía cada vez con más fuerza golpeándole", informan desde el medio local.

La mujer consiguió escapar de la vivienda

Fue entonces cuando la mujer comenzó a pedir auxilio. Al escuchar los gritos de su pareja, el hombre aceleró y condujo de forma temeraria por Zaragoza hasta que llegó a un descampado situado en el Parque Venecia donde obligó a la víctima a limpiar los restos de sangre que habían manchado el vehículo.

Justo después, la pareja se trasladó hasta el domicilio del hombre de 35 años donde le pidió perdón a su pareja, aunque le culpó de todo lo que había pasado y, también, le impidió salir de la vivienda.

Sin embargo, en uno de los momentos de la noche la víctima consiguió escapar de la casa y personarse en la Comisaría de la Policía Nacional de Zaragoza donde denunció los hechos.

Ayuda a las víctimas de violencia de género

Hay que recordar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.