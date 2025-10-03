Rocío Amaro 03 OCT 2025 - 13:31h.

Vecinos del Polígono Sur se vuelcan para recibir a la Esperanza de Triana, engalanando calles y balcones mientras celebran el histórico inicio de la Misión Evangelizadora de la Virgen

El barrio de Los Remedios amanece con un impresionante mural de la Esperanza de Triana ante su histórica misión por Sevilla

Sevilla"Cuántas veces Ella me ha abierto las puertas de su casa y ahora me toca a mi abrirlas". Son las palabras emocionadas de Daniel Sánchez, un vecino de la barriada de la Oliva, en el Polígono Sur de Sevilla. Este cofrade nunca imaginó que iba a vivir algo así. La Virgen de la Esperanza de Triana paseando por las calles de su barrio, pasando bajo su ventana, visitando a sus padres... "la Esperanza viene a verme, por fin mi sueño se cumple", dice.

Esta misma tarde comienza la Misión Evangelizadora de la Virgen en el Polígono Sur, un acontecimiento histórico que llevará a la Esperanza de Triana por lugares que nunca antes había pisado. Por eso los vecinos de las Tres Mil Tiendas, de las Letanías o de la Oliva, se han unido para hacer hermandad. Juntos engalanan y preparan las calles sin dar apenas crédito de lo que están apunto de vivir: "cuando vi el recorrido que va a hacer la Virgen, cuando vi el nombre de las calles hace unos días, no me lo podía creer; ¿va a pasar por la puerta de mi casa?", se preguntaba Daniel.

Tal era el desconcierto que reconoce haber llamado incluso a la Hermandad de Triana para asegurarse que estaba en lo cierto. Una vez confirmado movilizó a todo un barrio para ponerse manos a la obra, y dejar sus calles dignas de una de las Imágenes más veneradas de la ciudad: "la Virgen estará orgullosa del barrio, de su gente y de sus vecinos, que hemo trabajado juntos para dejarlo todo como se merece".

Los preparativos en la Hermandad de la Esperanza de Triana

Todo son nervios en el mundo cofrade sevillano, pero si hay un lugar donde la piel se estremece especialmente es en la calle Pureza. Allí, en la Capilla de los Marineros, un ir y venir de hermanos, y la imagen de la Virgen subida en sus andas, hace presagiar que el momento se acerca.

"Nuestra Señora de la Esperanza luce en sus andas con el exorno floral dispuesto para su traslado, compuesto por delphiniums, dalias, alstroemerias, alchemilla, pitos porum, álamo blanco y hedera. Todo el conjunto floral ensalza todas las virtudes de la Esperanza como Reina, Madre y Capitana de nuestras vidas”, informan desde los canales oficiales de la Hermandad. En Sevilla, las flores que lleva la Esperanza de Triana cuando sale en procesión o es cualquier cosa. Suelen ser únicas,exóticas, abundantes y llamativas. Es uno de los secretos mejor guardados cada y año y en esta ocasión ya ha sido desvelado.

Hoy, viernes 3 de octubre tiene lugar el primer traslado de la Virgen. Será hacia la vecina Parroquia de Santa Ana, donde mañana 4 de octubre se celebrará la Eucaristía de envío de la Misión de la Esperanza antes de emprender el camino hacia la Parroquia de San Pío X (Tres Mil Viviendas)

Para la ocasión, y según han informado desde la Hermandad, la Virgen porta un nuevo manto bordado sobre terciopelo verde, bendecido el pasado 28 de septiembre, diseñado por Francisco Javier Sánchez de los Reyes, y confeccionado en el taller de Pepi Maya. También luce la saya y la toca de sobremanto de las hermanas Martín Cruz, así como el juego de puñal, ancla, salvavidas y corazón traspasado labrados por Fernando Morillo Lasso, y la histórica corona de Gabriel Medina, estrenada en 1937.

Un día histórico para una misión Evangelizadora

"En Triana se trianea", eso es algo que no hace falta explicar con palabras, solo hay que ver como el barrio se vuelca cada vez que sus Imágenes salen a la calle. Estos días no iba a ser menos, y la emoción en el barrio inevitablemente se desborda. Los vecinos esperan el paso de las andas con nervios y entusiasmo, conscientes de que lo que va a suceder es un momento histórico que será difícil olvidar.

“Es increíble ver cómo todo el barrio se ha volcado. Cada persona aporta su granito de arena, desde decorar balcones hasta ofrecer ayuda para que el recorrido de la Virgen sea perfecto. La ilusión es colectiva, y eso hace que este día sea todavía más especial”, añade Daniel.

La llegada de la Esperanza de Triana al Polígono Sur representa algo más que una devoción. Es una oportunidad para quienes nunca la han tenido cerca, un regalo para quienes siempre lo han deseado, y una excusa de unión entre vecinos que juntos esperan la visita de la Virgen.