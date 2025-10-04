Redacción Andalucía 04 OCT 2025 - 19:33h.

El suceso ha ocurrido a las 17:30 horas en la confluencia de las avenidas Ruiz Jiménez y Madrid

Las personas arrolladas, de las que no ha trascendido su estado, estaban en un paso de peatones

JaénDurante la Procesión Magna en Jaén, que se está celebrando este 4 de octubre en las calles de la capital, se ha producido un incidente con cuatro heridos tras ser atropellados por un coche. Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía.

El suceso se ha registrado concretamente a las 17:30 horas, cuando algunos testigos han alertado a emergencias para pedir asistencia médica en la zona. Un turismo había arrollado a varias personas en la confluencia de las avenidas Ruiz Jiménez y Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del 061, además de agentes de la Policía Local, aunque estos últimos ya estaban desplegados, regulando el tráfico que permanecía cortado por completo en todo el itinerario de las procesiones.

En un paso de peatones

Según han detallado fuentes del citado Cuerpo, los hechos habían ocurrido en un paso de peatones, el más próximo a la Avenida Ruiz Jiménez. En total, cuatro afectados habían sido evacuados a un centro hospitalario, sin que se supiese más sobre su estado de salud.

En Jaén, se había preparado un dispositivo de seguridad, intensificado sobre todo a partir de las 15:30 horas, con interrupción de la circulación de vehículos en las zonas por donde iban a procesionar las imágenes religiosas hasta su regreso a los templos.