Redacción Madrid Europa Press 04 OCT 2025 - 13:07h.

Una de las víctimas sufrió la amputación de ambas piernas y la otra una fractura abierta también en extremidad inferior

El atropello ocurrió en la calle Antonio López de Madrid, a la altura del número 74, cuando había una furgoneta en doble fila

MadridUn conductor ha sido detenido este 4 de octubre acusado de atropellar gravemente a dos jóvenes que estaban descargando mercancía de un vehículo en el distrito de Carabanchel (Madrid).

Según ha informado el servicio de Emergencias, el suceso ha ocurrido antes de las 10 horas en la calle Antonio López, a la altura del número 74, concretamente en el barrio de Comillas.

Las dos víctimas, de 25 y 26 años, se encontraban sacando paquetes de una furgoneta parada en doble fila. En un momento dado, otro vehículo las ha arrollado, provocándoles heridas graves.

Amputación de ambas piernas

De hecho, una joven ha sufrido la amputación en ambas piernas y Samur-Protección Civil la ha intubado para trasladarla de urgencia al Hospital La Paz. Por su parte, el varón presentaba una fractura abierta en la extremidad inferior derecha.

Él ha sido evacuado al Hospital 12 de octubre. Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal han regulado el tráfico en esa calzada donde ha tenido lugar el accidente y han escoltado a las ambulancias hasta los centros hospitalarios.

Además, han arrestado al autor del atropello después de que los ciudadanos de la zona ayudasen a evitar su huida en una colaboración "crucial", seg�ún han destacado, para que no escapase de su obligación de detenerse tras los hechos.

Incluso los mismos presentes en esa calle han hecho un torniquete a los afectados hasta la llegada de los sanitarios para continuar con la atención médica que requerían. El conductor, al que han practicado la prueba de alcoholemia, ya ha pasado a disposición judicial.