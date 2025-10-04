Redacción Andalucía 04 OCT 2025 - 12:33h.

El accidente de tráfico ocurrió cerca de las 1:30 horas por desvío del turismo en la carretera N-323a en Granada

La conductora, llamada Dori, falleció en el siniestro y los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida

GranadaUna joven de 28 años murió este 4 de octubre de madrugada después de salirse su coche de la carretera por donde circulaba en la localidad de Dúrcal (Granada). Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía.

El accidente de tráfico se registró poco antes de las 1:30 horas, concretamente en la N-323a, cuando emergencias recibió una llamada de ayuda por el desvío de un turismo de la calzada. La conductora podía estar atrapada y herida.

Al lugar se desplazaron bomberos, agentes y sanitarios del 061, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer tras el vuelco de su vehículo en una vía de servicio, en sentido al municipio de Padul. Desde el Ayuntamiento de Dúrcal han despedido a Dori, la víctima mortal.