Investigan a un hombre por atropellar a una niña de dos años y darse a la fuga en Córdoba

Rocío Amaro 09 OCT 2025 - 13:19h.

La menor, de menos de dos años, resultó herida tras ser arrollada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en la capital cordobesa

La Policía Local localizó al sospechoso poco después y lo investiga por un delito contra la seguridad vial, tras dar negativo en alcohol y drogas

CórdobaLa Policía Local de Córdoba ha investigado a un hombre acusado de atropellar con su vehículo a una niña de menos de dos años y darse a la fuga, en un suceso ocurrido en la tarde del martes en el barrio del Campo de la Verdad, en la capital cordobesa

Según han informado fuentes de la investigación y ha confirmado el Ayuntamiento de Córdoba, el suceso tuvo lugar sobre las 18,30 horas de la tarde del martes en la calle Arrabal del Sur, cuando el vehículo atropelló a la menor, por causas que se están investigando.

Al respecto, varios testigos han señalado que era una niña de menos de dos años, a la vez que el conductor se dio a la fuga tras el atropello, quedando herida la menor.

Negativo en las pruebas de alcohol y drogas

No obstante, los agentes de Policía Local localizaron posteriormente al conductor del coche y le realizaron el test de alcohol y drogas, dando resultado negativo y es investigado por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial.

La Policía Nacional también acudió a los avisos de los testigos ante los hechos.