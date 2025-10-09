Rocío Amaro 09 OCT 2025 - 03:00h.

Inmaculada Galvín, vecina de Cádiz, asegura que una tienda de muebles y decoración le cobró por adelantado un pedido de 4.000 euros que nunca llegó

Forma parte de una plataforma con más de 30 afectados en toda España que reclaman haber sido víctimas de este supuesto engaño

CádizHace más de un año que Inmaculada Galvín, una vecina de Cádiz, espera recibir los muebles que compró con toda la ilusión y esfuerzo para su casa. Era agosto de 2024 y encargó una mesa de comedor, una vitrina y un aparador a una tienda de muebles y decoración con sede en un pueblo de Toledo. La operación parecía sencilla, un diseño que le encantaba, buena atención y una oferta atractiva. Pero lo que comenzó como una compra normal ha terminado convirtiéndose en una pesadilla.

"El dueño del comercio me dijo que si lo pagaba entero me podía ahorrar los gastos de envío, así que aboné el 100% de mi compra en agosto del año pasado", explica Inmaculada. En total, poco más de 4.000 euros. "Tendría que haberlo recibido a los 45 días, pero ha pasado más de un año y sigo sin nada, está claro que me ha engañado" lamenta.

Durante los primeros meses, trató de mantener el contacto con el responsable de la tienda, que en tono amable le ofrecía explicaciones y le pedía paciencia: "me decía que estaba enfermo, que no podía atenderme porque estaba ingresado. Yo empatizaba con él, le creí. Le daba tiempo porque pensaba que acabaría cumpliendo su palabra". Pero el tiempo seguía pasando y los muebles nunca llegaban.

Otro afectado le advirtió de lo que pasaba

Un día la situación cambió y todas las alarmas se encendieron. Una persona (desconocida para ella) le escribió por redes sociales para advertirle: "me dijo que había visto que yo había reaccionado a una foto de la empresa y quiso avisarme. Me contó que existía una plataforma de afectados por un supuesto engaño. Entonces lo entendí todo", cuenta Inmaculada.

Rápidamente investigó y terminó uniéndose a ese grupo, en el que al instante descubrió que el suyo no era un caso aislado. "Somos 36 personas de toda España, no los conozco a todos, pero sé de otros dos casos en la provincia de Cádiz, a uno le debe 9.000 euros y a otro 7.000" cuenta indignada. Además añade que "lo que hemos podido investigar es que ante la Guardia Civil hay al menos 80 denuncias".

Inmaculada presentó la suya ante la Policía Nacional. "Hasta hace poco este hombre seguía localizable, le escribía y me contestaba. Pero cuando se enteró de que estaba en la plataforma, me bloqueó y desapareció", explica. Y es que la plataforma es un grupo público en una red social al que cualquier persona puede tener acceso, por eso el dueño del comercio sabe quién tiene intención de denunciarlo.

Esperan que nadie más caiga en la supuesta trampa

Por ahora los afectados comparten información, documentos y mensajes, intentando aportar datos comunes que sirvan para avanzar en la investigación. Además, algunos afectados aseguran que el responsable de la tienda ya ha comparecido ante un juzgado. "Sabemos que hace unos meses tuvo una vista oral con otra afectada. La jueza le impuso una fecha de entrega y tampoco la cumplió", comenta Inmaculada, que teme que el patrón se repita con más compradores.

La gaditana admite que probablemente no recuperará su dinero ni los muebles, pero su objetivo ahora es evitar que nadie más pase por lo mismo. "No quiero que le vuelva a pasar a nadie. Es jugar con las ilusiones y el dinero de la gente. Yo tengo el hueco en mi casa para esos muebles, lo veo cada día, y me acuerdo de que he sido engañada".

Mientras tanto, la plataforma de afectados continúa activa, compartiendo pruebas y manteniendo el contacto con las autoridades. "Somos muchos y estamos unidos. Lo mínimo que queremos es que esto no quede impune", concluye Inmaculada, que insiste en la importancia de denunciar. "Aunque no se recupere el dinero, al menos que no siga haciéndole lo mismo a más personas".