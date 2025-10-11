Redacción Andalucía 11 OCT 2025 - 14:02h.

El accidente se produjo a las 2:30 horas en el kilómetro 266 de la carretera N-340, sentido Torre del Mar

La víctima falleció cuando estaba siendo evacuada al hospital debido a su estado de salud muy grave

MálagaUn ciclista ha muerto atropellado este 11 de octubre después de haber sido golpeado por un coche cuando circulaba por la carretera N-340 en Vélez-Málaga. El fallecido tenía 35 años, según ha detallado el 112 de Andalucía.

El accidente se registró a las 2:30 horas de la madrugada cuando emergencias recibió dos llamadas de ayuda urgente. Ya que se había producido un arrollamiento en el kilómetro 266 de la citada vía, en sentido a Torre del Mar (Málaga).

Al menos un varón se encontraba gravemente herido, el conductor de la bicicleta, mientras que otro chico había resultado también afectado en el siniestro. Este último fue evacuado al Hospital de la Axarquía para recibir atención médica.

Distinta suerte tuvo el ciclista, que falleció durante el traslado al centro hospitalario, debido a su estado de extrema gravedad. Al lugar del suceso se movilizaron, además de los sanitarios, agentes de Guardia Civil y Policía Local.