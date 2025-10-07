La esquiadora olímpica Ana Alonso, atropellada por un todoterreno mientras entrenaba en bicicleta en Granada

Gonzalo Barquilla 07 OCT 2025 - 12:43h.

La esquiadora de montaña Ana Alonso sufre una grave lesión de rodilla tras ser atropellada hace días por un todoterreno en Granada

La esquiadora de montaña Ana Alonso, de 30 años, fue atropellada recientemente por un vehículo todoterreno en la zona de Sierra Nevada, en Granada, mientras realizaba un entrenamiento en bicicleta. La joven sufrió una grave lesión de rodilla que hace peligrar su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

El atropello se produjo hace 10 días y, tras varias pruebas en el hospital, los médicos han determinado que sufre una rotura del ligamento anterior y del ligamento colateral interno de una de sus rodillas, además de presentar un edema en la rodilla, fisura del maléolo y una luxación de clavícula.

Así lo ha explicado la propia deportista granadina desde redes sociales, donde ha recibido numerosos mensajes de apoyo tras lo ocurrido y en los que le desean una pronta recuperación.

"No es la primera vez me toca levantarme, aunque esta vez la cuesta sea más empinada"

Alonso aspiraba a conseguir una medalla para España en esquí de montaña en los Juegos de Invierno de Milán 2026. Se encuentra entre las mejores deportistas en la categoría de sprint -fue tercera en la Copa del Mundo- y es la favorita para aspirar al oro en los Juegos en el relevo mixto junto a Oriol Cardona después de ser los últimos campeones en la Copa del Mundo. La joven, a pesar de las dudas, asegura que tratará de recuperarse lo antes posible para intentar competir en Italia.

"Sé que el camino que tengo por delante no va a ser de rosas. Habrá días grises, de dolor, de dudas y de cansancio… pero también sé que son esos días los que luego te hacen valorar de verdad cuando vuelve a brillar el sol, explicó en Instagram.

"No es la primera vez me toca levantarme, aunque esta vez la cuesta sea más empinada y haya que hacerla más rápido; ya sabéis que a mí los caminos fáciles nunca me han gustado. Me pongo de nuevo el traje de luchadora y voy a por ello, acompañada del mejor equipo profesional y humano posible", agregó la granadina, que afronta la recuperación con mucha entereza.