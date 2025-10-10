Muere un joven de 30 años tras impactar su furgoneta contra un autocar escolar en Guadarrama

Un joven de 30 años ha muerto este viernes tras impactar la furgoneta en la que viajaba contra un autocar escolar en Guadarrama

Un joven de 30 años ha muerto en la madrugada de este viernes tras impactar la furgoneta en la que viajaba contra un autocar escolar que no llevaba niños dentro en Guadarrama.

Según ha detallado a 'Europa Press' un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso ha tenido lugar a las 06:49 horas en la M-527. En el autocar iban un conductor y una acompañante, ambos ilesos tras el impacto.

El conductor de la furgoneta entró en parada tras ser liberado

Sin embargo, el conductor de la furgoneta quedó atrapado y tuvo que ser liberado por dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Entró en parada cardiorrespiratoria pero los sanitarios del Summa 112 no han sido capaces de reanimarlo.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha compartido en redes sociales una imagen de la intervención de varios efectivos, incluidos médicos y bomberos que participan en el dispositivo por accidente. Se pide prudencia a la ciudadanía en las carreteras.