El presunto autor de los hechos ha dado negativo en alcohol y drogas

Los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña

Compartir







SevillaLa Guardia Civil investiga como accidental el atropello que tuvo lugar este domingo en el municipio de El Palmar de Troya (Sevilla) y en el que falleció una niña de un año de edad.

De esta manera, se han iniciado diligencias y el presunto autor de los hechos ha sido identificado, ha dado negativo en alcohol y drogas y está siendo investigado tras ser considerado el suceso como "accidental", según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El suceso ocurrió en una explanada de la basílica

El suceso tuvo lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana, una vez finalizada la procesión extraordinaria organizada por sus rectores en torno a las 23,30 horas.

Al lugar de los hechos se movilizó un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial; también acudió una ambulancia del 061, si bien los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre arrollado por un tren en Gandía: la policía investiga la causa del atropello mortal

La Iglesia Palmariana, fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII, celebraba este domingo una inusual jornada de puertas abiertas y una procesión extraordinaria con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.