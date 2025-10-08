Patricia Martínez 08 OCT 2025 - 14:45h.

El conductor fue detenido cuando acudió al cuartel de la Guardia Civil a denunciar el robo de su vehículo

Investigan un posible atropello mortal en Cee, A Coruña: hallan un cuerpo sin vida en mitad de la carretera

A CoruñaEl detenido por el atropello mortal en Cee del pasado lunes ha pasado a disposición judicial este miércoles en los juzgados de Corcubión en A Coruña, y la jueza ha acordado su puesta en libertad. El acusado, que se dio a la fuga, está investigado por homicidio por imprudencia y por abandonar el lugar del accidente.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el fiscal no solicitó su ingreso en prisión, por lo que la jueza no lo puede decretar.

En todo caso, como medidas, la jueza le ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la privación del permiso de conducir hasta que finalice el procedimiento y la retención del pasaporte. Al acusado se le atribuye la comisión de tres delitos: uno de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente y un tercero contra la seguridad vial, al haber "perdido la vigencia del permiso de conducción por la pérdida total de puntos del mismo".

La Guardia Civil detuvo este martes a un vecino de Fisterra como presunto autor del atropello mortal de un hombre de 56 años, residente en Corcubión, ocurrido en la noche del lunes, cuando el fallecido cruzaba por un paso de peatones de la carretera AC-445 en Cee.

El conductor, según constataron varios vecinos, se dio a la fuga, tras el atropello, en dirección a Fisterra. Los testigos también apuntaron a que se trataba de un vehículo de alta gama que circulaba por la zona a gran velocidad. Además el cuerpo de la víctima fue localizado a más de veinte metros del lugar exacto del impacto.

La víctima, José Antonio Pombo Graíño, de 56 años, vecino de Corcubión, estaba cruzando por un paso de peatones de la carretera cuando fue atropellado violentamente. En la zona tampoco aparecieron marcas de frenada. Los miembros de Protección Civil de Cee fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, aunque solo pudieron certificar su muerte.

Detenido cuando fue al cuartel a denunciar el robo de su coche

Tras un amplio operativo de búsqueda, los agentes del Equipo de Atestados de Tráfico y del Equipo de Investigación de Siniestros de Santiago lograron identificar el automóvil implicado, horas después del suceso. Por otro lado, el Equipo Periférico de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (EPRAT) junto con la UNIS del Subsector de Tráfico de A Coruña, apoyaron en la investigación con el objetivo de realizar una reconstrucción de lo ocurrido y valorar la posible velocidad con la que circulaba el vehículo.

Curiosamente, el hombre, presunto autor del atropello, fue detenido tras personarse en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar el robo de su vehículo. Tras la detención, como presunto autor del accidente mortal, fue trasladado a los calabozos del Cuartel de Carballo.

El fallecimiento de José Antonio Pombo ha causado una gran consternación en toda la Costa da Morte, donde era una persona muy conocida. La alcaldesa de Cee recordó que este tramo de la AC-445, donde se produjo el atropello, es una zona peligrosa y que el Concello lleva tiempo reclamando a la Xunta de Galicia las obras de mejora y humanización de esa vía.