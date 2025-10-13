Alberto Rosa 13 OCT 2025 - 14:20h.

La pequeña fue atropellada en el interior del recinto de la basílica, que celebraba una jornada de puertas abiertas

La Guardia Civil investiga la muerte de una niña de un año y medio que falleció tras ser atropellada este domingo en el interior del recinto de la Iglesia Palmariana de El Palmar de Troya, en Sevilla. El incidente ocurrió pasadas las 23:30 horas de la noche del pasado domingo 12 de octubre.

Según informa ‘La Voz del Sur’, la pequeña era hija de una familia francesa que había acudido a la jornada de puertas abiertas de la Iglesia Católica Palmariana por la Virgen del Pilar. Tal y como añade el periódico 'Ideal', en el interior del templo se celebraba su 'procesión magna', a la que se acercaron centenares de personas.

La Guardia Civil recibió una llamada que alertaba del posible atropello de una menor dentro del recinto o en la salida del mismo, según las fuentes consultadas por el citado diario.

El conductor de una furgoneta dio marcha atrás y atropelló a la menor

Las primera informaciones recibidas por la Benemérita apuntaban a que el accidente se habría producido cuando el conductor de una furgoneta dio marcha atrás y, por circunstancias que aún están bajo investigación, habría golpeado a la pequeña.

La iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, conocida popularmente como iglesia palmariana, lleva décadas rodeada de polémicas. No obstante, este domingo celebró una importante jornada de puertas abiertas, anunciada en redes sociales con motivo de su procesión.

Esta escisión de la Iglesia Católica se caracteriza por sus normas estrictas. Cuenta con misas diarias y obligatorias de dos horas en latín, mujeres y hombres deben estar separados, mientras ellas sirven y el uso del velo es obligatorio, al igual que las medias.