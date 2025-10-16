Los padres de Sandra Peña, la menor víctima de acoso escolar que se quitó la vida, denunciaron al colegio la situación de su hija

El colegio de la menor de 14 años que se precipitó de un balcón en Sevilla no activó los protocolos de acoso escolar

Compartir







El acoso escolar vuelve a cobrarse una vida. Los padres de Sandra Peña, la joven de 14 años que decidió quitarse la vida hace unos días, han decidido difundir a través de todos los medios la imagen de su hija, para que este caso no quede en el olvido. Ellos siguen llorando la muerte de su hija, que llevaba siendo acosada por un grupo de compañeras un tiempo, según explican. Informa N. Navarro y V. Talero.

En España, la lucha contra el acoso escolar sigue siendo una asignatura pendiente pese a los avances que muchos centros educativos han ido poniendo en marcha. Algo ha fallado en ese colegio de Sevilla, donde un caso de acoso ha llevado hasta el suicidio a una menor de tan solo14 años. Por ello, todas las miradas están puestas en él, porque muchos se preguntan cómo pudo darse durante tanto tiempo una situación así entre los pasillos y aulas del colegio sin que nadie se diese cuenta o hiciese algo por la pequeña. Sus padres siguen pidiendo justicia y más medidas para que ningún otro chico o chica pase por lo que estuvo pasando Sandra durante tanto tiempo.

Los padres de Sandra habían denunciado en el centro que su hija sufría acoso escolar por parte de algunas compañeras. Ellos lo notaron en su comportamiento y actitud, cada vez más apático, triste y asustado por toda la situación que tuvo que pasar la menor entre los pasillos de ese centro sevillano. La familia de la menor fallecida llegó a pedir que Sandra no coincidiese con sus acosadoras en la misma aula. El colegio no activó el protocolo obligatorio aun habiendo indicios de que era necesario. "Eran insultos constantes y desprecios”, afirma el tío de la menor. “Desde el año pasado decía que le hacían bullying”.

El colegio era consciente del caso de acoso

Las autoridades educativas andaluzas han denunciado hoy este caso ante la fiscalía, han comprobado que el colegio, un centro concertado, las irlandesas de Loreto, no activó el protocolo de maltrato ni el de prevención de suicidio. La reportera Nerea Navarro se ha desplazado hasta este colegio sevillano para explicar cuál es la situación.

PUEDE INTERESARTE Reabren la investigación sobre presunto acoso escolar que llevó al suicidio de una menor en Cornellà, Barcelona

"Se ha confirmado que el centro no activó el protocolo de acoso como estaba obligado, la madre de la víctima alertó, avisó a la dirección del centro de que su hija sufría acoso por parte de un grupo de compañeras del colegio, es decir, eran conscientes de este presunto caso de bullying y aún así no se activó este protocolo ni el de conductas autolíticas. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta. Hablamos de una menor de 14 años. Familiares, compañeros y vecinos están en shock muy conmocionados"

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Le cambiaron de aula, pero es que somos conscientes de que, aunque tu cambies de clase a una alumna, en el pasillo, en el recreo, en la salida o en la entrada te vas a encontrar cuando sea a ese agresor”, dice otra de las alumnas. “Yo la verdad que no noté nada nunca. Sabíamos lo que estaba sufriendo por sus padres, por mi hermana, pero no por ella. Era imposible que pudiese saber que estaba sufriendo algún tipo de acoso”, vuelve a afirmar el tío. Ahora, muchos vecinos siguen llorando su pérdida y siguen denunciado lo ocurrido.