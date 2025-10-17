El público y los entrenadores intentaron separar a los jugadores que se enzarzaron en varias discusiones

Cruce de acusaciones entre el C.D. Bedijo El Rosario y el C.D. Sobradillo, en Tenerife, por unas supuestas agresiones con un menor implicado

Compartir







MálagaUn jugador del C.F. Juventud Veleño La Cantera de Vélez-Málaga ha sufrido la amputación parcial del dedo corazón de su mano izquierda por un mordisco de un futbolista de la Unión Deportiva Algarrobo de categoría juvenil. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 12 de octubre, cuando terminó el partido entre ambos equipos.

Los dos equipos jugaron en el estadio municipal Vivar Téllez de Vélez-Málaga. Con el marcador 2-1 para los locales, los visitantes pudieron empatar en el minuto 90 y el árbitro decidió incluir una prórroga de siete minutos. La tensión iba en aumento y la batalla campal se desató en el minuto 96, según informa 'Diario Sur'.

El joven ha sido operado en el Hospital Comarcal de la Axarquía

El público y los entrenadores intentaron separar a los jugadores que se enzarzaron en varias discusiones a lo largo del campo. Pero, en uno de los enfrentamientos, tres jugadores del equipo veleño pegaron presuntamente al futbolista del Algarrobo. Al recibir el puñetazo en la cara, “cerró la boca para defenderse”. Desde la directiva de la Unión Deportiva Algarrobo aseguran que fue un acto reflejo y que le pilló parte del dedo sin querer.

El presunto agresor tiene 18 años y la víctima, 17. Pese a que encontraron en el suelo la parte de la falange que había perdido, los médicos no han podido reimplantársela con éxito. El joven fue trasladado y operado en el Hospital Comarcal de la Axarquía.

PUEDE INTERESARTE Batalla campal en un partido de fútbol por el ascenso a Segunda Andaluza Senior

Ambos jugadores han interpuesto una denuncia

Con un cruce de denuncias entre ambos, la Policía Nacional ya está investigando los hechos. La Federación Malagueña de Fútbol ha suspendido cautelarmente a tres jugadores del equipo veleño y a cuatro del Agarrobo, incluyendo la retirada de sus fichas federativas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los directivos de ambas entidades han condenado los hechos al recalcar que este tipo de situaciones no deberían de ocurrir porque son dos equipos amistosos que comparten tiempo juntos fuera del campo.