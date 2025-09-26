El jugador ha muerto con solo 21 años tras un grave golpe en la cabeza contra un muro durante un partido

“Todos en el Arsenal están devastados por la noticia", ha escrito el club inglés en un comunicado

El futbolista Billy Vigar, excanterano del Arsenal y jugador del Chichester City FC, de solo 21 años, ha muerto tras sufrir una “grave lesión cerebral” después de un golpe en la cabeza con un muro durante un partido disputado el pasado fin de semana.

El encuentro, concretamente, tuvo lugar el sábado, en la Isthmian League Premier Division, séptima división del fútbol inglés. En ese momento, Billy Vigar se enfrentaba con su equipo al Finchley cuando, en un aciago incidente, se golpeó gravemente en la cabeza, quedando en coma inducido, como precisaría posteriormente el propio club.

La muerte de Billy Vigar ha sido confirmada por la familia y su club en un comunicado

En un comunicado, la familia del jugador se vería resignada a publicar después que, tras los intentos por salvar su vida, finalmente el Billy Vigar ha fallecido.

“Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy Vigar estuvo en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido este martes por la mañana”, comunicaban.

Tras lo ocurrido, el Chichester City expresaba sus condolencias a través de las redes sociales, comunicando a todos los aficionados la triste noticia.

“Con gran pesar el Chichester City FC confirma la muerte de Billy Vigar. A continuación compartimos el comunicado de la familia. Pedimos respetar su privacidad en estos momentos difíciles”.

Billy Vigar, excanterano del Arsenal

El joven llegó con solo 14 años a la cantera de los ‘Gunners’, permaneciendo un total de siete en las categorías inferiores. En esa etapa, Billy Vigar compartió vestuario con otros futbolistas como Remy Mitchell, Omari Hutchinson, Charles Sagoe Jr, Charlie Patiño o Brook Norton-Cuffy.

Tras su muerte, desde el Arsenal le han recordado mostrándose “devastados” por la noticia.

“Todos en el Arsenal están devastados por la noticia de que el excanterano Billy Vigar ha muerto. Todos nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos en estos momentos. Descansa en paz, Billy”, ha publicado el club en sus redes sociales.

En un comunicado, también han destacado que, “además de su importante talento”, Billy “siempre será recordado por su amor por el deporte” y su “orgullo” de representar al Arsenal.

“Una vez dijo que el día que le seleccionamos fue el más importante de su vida”, recuerdan, destacando también “su personalidad, querido por todos sus compañeros y entrenadores”.